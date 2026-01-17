Treći poraz za Sasuolo u nizu uz odličnu partiju Tarika Muharemovića.

Izvor: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Fudbaleri Sasuola niz teških utakmica završili su sa trećim porazom. Nakon pobjeda Juventusa i Rome, Sasuolo je danas poražen i od Napolija sa minimalnih 1:0.

Napoli je do prednosti pred domaćom publikom stigao već u sedmom minutu kada je Lobotka uhvatio jedan volej i donio svome timu prednost.

Do kraja prvog dijela nismo vidjeli mnogo uzbuđenja, a bolje prilike imali su gosti međutim rezultat se nije mijenjao.

Odličnu priliku za izjednačenje Sasuolo je imao u 49. minutu kada je Lipani sa ruba 16 metara uputio jedan prizemni udarac, ali Vanja Milinković Savić je sjajno intervenisao i zaustavio ovaj pokušaj.

Najbolju šansu u drugom dijelu za Napoli vidjeli smo u 74. minutu. Mektominej je presjekao jednu loptu i šutirao sa velike distance, a lopta je prozujala nekoliko centimetara od stative.

Bez obzira na poraz svoga tima, bila je ovo još jedna odlična partija Tarika Muharemovića koji je odigrao cijeli meč. Reprezentativac BiH je bio jedan od najbolje ocijenjenih fudbalera Sasuola, a već ocjenu dobio je samo Laurijente.

Sasuolo u narednom periodu očekuju utakmice sa Kremonezeom i Pizom, u kojem će izabranici Fabija Grosa tražiti nove bodove koji će ih dodatno učvrstiti na sredini tabele.