Tim iz Napulja upisao treći uzastopni remi i udaljio se od odbrane "skudeta" u italijanskoj Seriji A.

Izvor: Roberto Ramaccia/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Poslije ikseva sa Veronom (2:2) i Interom na "Meaci", fudbaleri Napolija su zabilježili i treći vezani egal identičnim rezultatom kao u prvom dijelu sezone u Parmi.

NAPOLI - PARMA 0:0

Domaći su poslije gužve u kaznenom prostoru u 11. minutu pogodili mrežu Filipa Rinaldija, ali je pogodak Skota Mektomineja opravdano poništen zbog ranijeg ofsajda nakon intervencije iz VAR sobe.

Mogao je Napoli preko Alesandra Bonđorna u 27. odnosno šest minuta kasnije kada je majstorski šutirao Rasmus Hojlund, međutim, oba puta je odlično reagovao golman Parme.

U nastavku je ekipa sa stadiona "Dijego Maradona" pokušavala da probije bedem gostiju, ali večeras nije uspjela da savlada golmana Rinaldija, koji je izrastao u apsolutnog junaka meča.

Sa samo jednim bodom, Napolitanci su ostali na trećoj poziciji, ali ih može preskočiti čak i torinski Juventus, a vodeći Inter i Milan steći solidnu bodovnu razliku.



