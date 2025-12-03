Napolitanci ispustili pobjedu u 90 minuta, ali je plasman u četvrtfinale Kupa Italije donio Vanja Milinković-Savić.

Fudbaleri Napolija izborili su plasman u narednu rundu Kupa Italije, ali uz dosta muke i sreće. O putniku među osam najboljih odlučivali su penali (9:8), pošto je nakon 90 minuta na semaforu stajalo 1:1. Nije moralo da bude tako jer je Napoli imao vođstvo nakon pogotka Lorenca Luke, ali i nekoliko dobrih prilika da riješi meč na svom stadionu Dijego Armando Maradona.

Nakon što to nisu učinili ekipa Kaljarija uspjela je da se vrati u život pogotkom Sebastijana Espozita, a onda i da sačuva svoju mrežu i tako stigne do dramatične penal-serije. Čak deset serija šutirali su fudbaleri Napolija i Kaljarija, a jedanaesterac je šutirao i srpski golman Vanja Milinković-Savić, i to u trenucima kada je promašaj značio i oproštaj od naredne faze Kupa Italije.

Prethodno je fudbaler Kaljarija Matija Feliči u četvrtoj seriji pogodio prečku, ali to nije iskoristio David Neres u narednoj, odnosno njegov udarac za pobjedu odbranio je Elia Kaprile. Nakon što je sve krenulo od "nule", ali ovog puta uz pritisak da promašaj znači i eliminaciju ređali su se pogoci sve do desete serije u kojoj je Vanja Milinković-Savić postajao heroj Napulja.

Srpski reprezentativac bio je precizan sa bijele tačke u sedmoj seriji, a zatim je u desetoj odbranio jedanaesterac Zita Luvumba i donio svom timu novu priliku da okonča ovu dramu. Odgovornost je preuzeo defanzivac Alesandro Buonđorno, a pogotkom je donio pobjedu Napoliju i prolaz u četvrtfinale.

Plasman u četvrtfinale već su obezbijedili Juventus, Atalanta i Napoli, Inter ima dobru priliku da uradi isto pobjedom nad Venecijom, a četiri meča su na programu kasnije. U osmini finala igraće se još utakmice Bolonja - Parma, Lacio - Milan, Roma - Torino i Fiorentina - Komo.