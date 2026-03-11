Budućnost je izgubila 100:82 i tako ispala iz Evrokupa.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Željela je Budućnost iskorak u Evrokupu ove sezone, ali je opet zaustavljena na prvom stepeniku u nokaut fazi, četvrti put u ovom formatu Evrokupa. A, za razliku od prethodnih sezona, "plavi" su imali prednosti domaćeg terena, koju nažalost nisu iskoristili.

Najefikasniji tim Evrokupa je već u prvoj četvrtini nagovijestio da je došao s jasnim ciljem, da preko svojih brzih bekova traži poene u tranziciji i pokuša da napravi iznenađenje.

U drugoj četvrtini su ”plavi” smanjili prednost rivala na svega 5 poena, a onda su mu dozvolili da se vrati na dvocifrenu razliku i dođe u jednom trenutku čak i do +16. Dozvolili su izabranici Andreja Žakelja čak 52 poena u prvom poluvremenu, dok su oni postigli svega 38.

Sve se u "Morači" treslo, a atmosfera je dostigla tačku ključanja kada je Morgan na 7,8 sekundi do kraja 3. četvrtine zakucao za 63:72, ali i potom bespotrebno dobio tehničku grešku zbog udaranja lopte glavom.

Sulemon i Đorđije Jovanović su na startu poslednje dionice vratili minus pet (67:72) prvi put nakon 13. minuta. Još dva puta je bila tolika razlika, ali je Molinar vezao pet poena za 72:82 na 6,33 do kraja.

Žakelj je morao da traži pretposlednji tajm-aut, ali povratka više nije bilo. Kombo bek iz Paname je nastavio seriju, povisio na 75:91 na tri minuta do poslednje sirene i najavio slavlje svog tima.

BUDUĆNOST - KLUŽ 82:100 (20:29, 18:23, 25:20, 19:28)

BUDUĆNOST: Sulemon 13, Mejs 6, Tompson 2, Tanasković 8, Ferel 17, Jovanović 8, Morgan 14, Butsijel 6, Nikolić, Kovljar, Butej 8.

KLUŽ: Guzman 10, Molinar 34, Sizer 7, Kulvitis, Altit 4, Miletić 4, Rasel 20, Petrik, Vudberi 8, Ričard, Tejlor, Krik 13.