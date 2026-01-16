Još jedan veliki transfer Mančester sitija ove zime koji sada ima ozbiljan tim.

Izvor: Zed Jameson / PA Images / Profimedia

Mančester siti doveo je još jedno veliko pojačanje ove zime. Nakon što je stigao Antoan Semenjo iz Bornmuta, Siti je sada kupio i najboljeg štopera Premijer lige Marka Gejia.

Ono što je nevjerovatno je da je Siti uspio da dovede Gejia za samo 23 miliona eura. Istina, štoperu Engleske ugovor ističe na kraju ove sezone i tada bi mogli da ga "ugrabe" i bez obeštećenja, ali je procijenjen oda je Sitiju pomoć u odbrani odmah potrebna jer je nekoliko igrača povređeno.

BREAKING: Marc Guehi to Manchester City, HERE WE GO!



Official proposal accepted by Crystal Palace right now — understand fee will be around £20m.



Guehi has ACCEPTED move to#MCFC.



Exclusive story, now confirmed.pic.twitter.com/Vo4bKmyzCU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)January 16, 2026



Joško Gvardiol je slomio nogu, Džon Stouns stalno ima problema sa povredama, van terena je Ruben Dijaš, dok Ake ne može da igra u kontinuitetu, tako da će novi komandant odbrane biti Mark Geji.

Interesantno je da su ovog fudbalera hteli i Sitijevi najveći rivali u ovom trenutku - Arsenal i Liverpul - a kako i ne bi kada već dugo igra na vrhunskom nivou za Kristal Palas sa kojim je prošle godine osvojio i FA Kup. Radi se o igraču koji je kao stena, a uporedo s tim igra i moderno, tako da će se odmah uklopiti u filozofiju Pepa Gvardiole i odmah "podići" kvalitet zadnje linije koja je imala problema u poslednjih nekoliko nedelja.

Inače, Siti zaostaje šest bodova za Arsenalom u Premijer ligi i vidjećemo da li će sa pojačanjem uspjeti da ga stigne.