Partizanu će se u Turskoj uskoro pridužiti novo pojačanje - Sebastijan Polter.

Izvor: Susanne Hübner, Susanne Huebner / imago sportfotodienst / Profimedia

FK Partizan je pronašao rješenje za poziciju centralnog napadača. Iskusni njemački fudbaler Sebastijan Polter (34) narednih šest mjeseci nosiće crno-bijeli dres, a ozvaničenje saradnje očekuje se uskoro. Klub iz Humske ima i mogućnost da produži ugovor sa iskusnim fudbalerom.

Kako saznaje Sport klub, dogovor između dvije strane je postignut i Polter će potpisati ugovor do kraja sezone, uz mogućnost produžetka na dodatnih godinu dana. Time će crno-bijeli popuniti prazninu nastalu povratkom Jovana Miloševića u Njemačku, po isteku njegove pozajmice.

Polter je nedavno raskinuo saradnju sa Ajntrahtom iz Braunšvajga i već u narednim danima trebalo bi da se priključi ekipi na zimskim pripremama u Antaliji. Iako iza sebe ima bogato iskustvo i dugu karijeru, jasno je da se njemački centarfor posljednjih sezona nalazi u silaznoj formi, ali bi njegovo iskustvo moglo da pomogne ekipi Nenada Stojakovića.

U aktuelnoj sezoni zabilježio je deset izlazaka na teren za Braunšvajg, uglavnom ulazeći sa klupe, a postigao je jedan gol. Sezonu ranije, na 29 ligaških mečeva, ostvario je dva gola i tri asistencije, dok je posljednji put dvocifren učinak imao u dresu Bohuma tokom sezone 2021/22.

Ukupno, Polter je tokom karijere odigrao više od 400 utakmica u svim takmičenjima i postigao 115 golova. U domovini je nastupao za brojne klubove, među kojima su Volfsburg, Nirnberg, Majnc, Union Berlin, Bohum, Šalke i Darmštat, dok je van Njemačke igrao za Kvins Park Rendžers u Engleskoj i Fortunu u Holandiji.