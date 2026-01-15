Država pomogla Partizanu da obezbedi novac kojim će isplatiti dugovanja i tako klub neće biti izbačen iz Evrope.

FK Partizan proći će UEFA monitoring pošto je država još jednom izašla u susret klubu iz Humske, prenosi "Mozzart Sport". Uz pomoć novca koji je obezbijedila Vlada Srbije, Partizan je riješio najveći problem i u posljednji čas obezbijeđena su sredstva da se isplati 2,2 miliona evra.

Najveći dio tog novca ide na račun bivšeg fudbalera crno-bijelih Patrika Andradea i njegovog agenta (1,6 miliona evra), čime je ukinuta i zabrana FIFA o registraciji pojačanja.

Ukupno, Partizanu je država pomogla sa čak 22 miliona evra u posljednjih 15 meseci, od oktobra 2024. godine kada je na čelo kluba došla nova uprava na čelu sa Rasimom Ljajićem, odnosno njegovim najbližim saradnicima Predragom Mijatovićem, Milkom Forcan i Dankom Lazovićem.

Usljed ove pomoći, Partizan će proći i najvažniji UEFA monitoring i igraće u evropskim takmičenjima i naredne sezone, a po trenutnom stanju na tabeli crno-bijeli su na mjestu koje vodi u kvalifikacije za Ligu šampiona.

Rok za isplatu dugovanja bio je inače danas do 17 časova, a dan ranije javno se oglasio Predrag Mijatović: "Nema drugog rješenja, postoji samo jedan izlaz iz ovoga: da opet molim predsjednika države! Još dva, pa još dva i još dva i stigosmo do 22 miliona evra! Ali, to je to! Ovom Partizanu samo Vučić može i hoće da pomogne. Ne znam da li će moći sada da pomogne, ali, ja opet moram da ga zovem", rekao je Mijatović za jučerašnji "Žurnal".

Takođe, Partizan već 1. aprila mora da uplati 1,1 milion eura poreza iz reprograma, a od 1. maja na svakih 30 dana po 400.000 eura do izmirenja ukupnog duga.

Za sada je Partizan prodao Žoaa Grimalda za 1,3 miliona eura, dobio je i 200 hiljada eura od pozajmice Ibrahima Zubairua, dok bi crno-bijeli mogli da zarade na još nekim igračima.

Prema informacijama iz Italije u toku su pregovori oko odlaska Andreja Kostića i to za čak 12 miliona eura.