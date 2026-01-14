Oglasio se Predrag Mijatović oko informacije da Stefan Mitrović dolazi u Partizan.

Izvor: Tom Goyvaerts / Belga Press / Profimedia

FK Partizan pokušava da riješi problem oko dobijanja evro-licence i ima rok do četvrtka u 17 časova da izmiri dugovanja od 2,2 miliona eura, a paralelno sa tim pokušava i da dovede pojačanja. Ako želi do titule, neophodno je makar po jedno kvalitetno rješenje u svakoj od linija tima, dok ovom mladom timu možda najviše fali iskustva.

To bi mogao da riješi Stefan Mitrović, iskusni srpski štoper. U pitanju je 35-godišnjak koji je trenutno član Genta za koji i ne igra, tako da ne bi trebalo da bude preveliki problem da raskine ugovor sa Belgijancima šest mjeseci prije nego što saradnja istekne.

"U Partizanu svi zidovi imaju uši i očigledno je, postoje ljudi koji se utrkuju da određenim medijima što prije jave sve što čuju... Jedino čega nema - nema novca i ljudi koji donose pare... Da, postoji ideja da pokušamo da dovedemo Stefana Mitrovića jer bi nam njegovo iskustvo koristilo u nastavku šampionata, ali, ako ne rešimo FIFA kaznu zbog Andradea i UEFA monitoring, nećemo moći da registrujemo nikoga, pa ni Mitrovića", rekao je Predrag Mijatović za "Sportski žurnal".

Vidjećemo da li će se situacija u Partizanu popraviti u narednim danima i da li će riješiti pitanje evro-licence, za koju ponovo traže pomoć države i predsjednika Aleksandra Vučića, posle čega će više biti riječi o pojačanjima.

Osim pomenutog Stefana Mitrovića, spominje se i ruski napadač Artem Šumanski koji bi trebalo da zameni Jovana Miloševića.