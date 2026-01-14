Odluka o smjeni Ćabija Alonsa kao trenera Real Madrida zatekla i Predraga Mijatovića. Kao da je zaboravio šta je uradio prije nekoliko mjeseci u Partizanu...

Izvor: RTS/Screenshot

Real Madrid odlučio je da smeni trenera Ćabija Alonsa posle samo nekoliko mjeseci, a taj potez nije se uopšte dopao Predragu Mijatoviću. Bivši fudbaler i sportski direktor Real Madrida, danas potpredsjednik Partizana zadužen za sportska pitanja, ocijenio je da je Florentino Perez možda požurio u svojoj odluci.

"Nije me šokirala odluka, o tome se već nekoliko nedelja puno pričalo i pisalo, tvrdili su mnogi da se samo čekao neki značajniji poraz kako bi bio smijenjen. Međutim, iznenađen ipak jesam, nisam očekivao da će Florentino Perez tako odlučiti, posebno ne tako brzo", Predrag Mijatović za "Jutarnji list" i istakao da postoje stvari koje mu nisu jasne u ovoj čitavoj odluci koja je malo zatekla i navijače.

"Alonsov dolazak u Madrid dugo se pripremao, Alonso je bio zamišljen kao jedan od ključnih ljudi u novom projektu stvaranja Reala malo drugačijeg nego što je bio zadnjih godina. Alonso je kao mlad i ambiciozan trener sa sjajnim rezultatima koje je imao u Bajeru iz Leverkuzena, bio bitno drugačiji izbor od svojih prethodnika. Mnogi su ga, pa i ja lično, doživjeli kao trenera kojem je zadatak da promijeni Real Madrid, učiniti ga još modernijim, a znamo da je promjene nemoguće napraviti preko noći. S te strane sam iznenađen potezom Pereza", dodao je Mijatović.

Da li je Florentino Perez prenaglio?

Izvor: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Umjesto njega ekipu će do kraja sezone predvoditi Alvaro Arbeloa koji je trener "iz sistema", što će reći da se klub vraća na staro i brzo je odustao od ideje da Ćabi Alonso nešto promijeni u klubu, iako je bilo jasno da ga igrači "miniraju".

"Da li je prenaglio Florentino Perez? Možda na jedan način i jeste jer Real Madrid uvek najteže podnosi poraze u duelima sa Barselonom. Ništa ne peče više od takvih utakmica, posebno kad se one dogode u finalima. Alonso bi još bio Realov trener da je dobio tu utakmicu, a mogao ju je dobiti, jer je Real u zaista sjajnom finalu odigrao jako dobro, promašio je puno prilika, a skoro je i nevjerovatno da nije postigao gol u zadnja dva-tri minuta, kada su se igrači Real Madrida doslovno šetali po kaznenom prostoru Barselone. Real je bio i jako oslabljen, jer je Mbape igrao samo završnicu, a on je najbolji igrač na svijetu. Nažalost, veliki klubovi ne praštaju negativan rezultat u kakvim god okolnostima se on dogodio. I takva ti utakmica može skrojiti trenersku sudbinu...", rekao je Mijatović.

Mijatović isto uradio Blagojeviću

Vidi opis Peđa Mijatović kritikovao Real Madrid: Udario na Florentina Pereza, a isto uradio u Partizanu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 10 / 10

Iako je kritikovao odluku Florentina Pereza i istakao da je možda prenaglio sa otkazom Ćabiju Alonsu, utisak je da je Mijatović možda zaboravio šta je i sam uradio prije dva mjeseca.

Isključivo njegovom odlukom smijenjen je trener Srđan Blagojević koga je najavio kao lice novog projekta. Promijenio je Partizan i vratio ga "na staro" tako što se oslonio na mlade snage, a već posle prvih kikseva u jesen, kada je Partizan inače i dalje bio prvi na tabeli, odlučio je Mijatović da ga smijeni.