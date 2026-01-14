Novi napadač OFK Beograda je Itan Hord, dosadašnji igrač Jedinstva sa Uba.

Izvor: MN Press

Nakon što je OFK Beograd ostao bez Džeja Enema, koji je novo pojačanje Crvene zvezde, na Karaburmi su morali da reaguju. Odlazak jednog od najboljih strijelaca u jesenjem dijelu Superlige, Holanđanina koji je postigao 10 golova, pokušaće da nadomjesti Amerikanac koji je prethodnih pola godine proveo u Prvoj ligi Srbije - Itan Hord (24)!

Riječ je o čak 196 centimetara visokom napadaču koji je do sada nosio dres Jedinstva sa Uba, a za taj tim je prethodne sezone igrao i u Superligi Srbije. Elitni rang srpskog fudbala mu nije nepoznat, pa se OFK Beograd nada da bi mogao da nastavi veoma efikasnu sezonu koju je započeo u dresu Ubljana.

Tokom jesenjeg dijela sezone Hord je na 22 meča imao učinak od 10 golova i šest asistencija, a za njegovu slobodu "Romantičari" su izdvojili 120.000 evra i 20 odsto od narednog transfera. I to bi moglo da bude veoma značajno za Jedinstvo, jer je OFK Beograd tokom prethodnih nekoliko sezona pokazao da umije da razigra, a zatim i da proda napadače koji su u plavo-bijelom dresu povratili golgetersku formu.

Itan Hord nije uspio u potpunosti da se dokaže tokom prethodne sezone, kada je igrao u Superligi Srbije. Na prvih deset mečeva u dresu Jedinstva postigao je gol i imao dvije asistencije, ali je zato u plej-autu bio jedan od najboljih igrača ekipe i sedam utakmica obilježio sa pet postignutih pogodaka. Taj ritam zadržao je i u Prvoj ligi Srbije, gde je bio jedan od najboljih igrača jesenjeg dijela.

Očekuje se da Hord bude prvi izbora trenera Jovana Damjanovića u OFK Beogradu, a tek treba da vidimo kako će kod novog šefa stručnog štaba funkcionisati "Romantičari". Tokom jesenjeg dijela sezone OFK Beograd je osvojio 25 bodova i zauzeo deveto mjesto na tabeli, sa dva boda manje od pozicije koja vodi u plej-of.