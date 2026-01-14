Novi napadač OFK Beograda je Itan Hord, dosadašnji igrač Jedinstva sa Uba.
Nakon što je OFK Beograd ostao bez Džeja Enema, koji je novo pojačanje Crvene zvezde, na Karaburmi su morali da reaguju. Odlazak jednog od najboljih strijelaca u jesenjem dijelu Superlige, Holanđanina koji je postigao 10 golova, pokušaće da nadomjesti Amerikanac koji je prethodnih pola godine proveo u Prvoj ligi Srbije - Itan Hord (24)!
Riječ je o čak 196 centimetara visokom napadaču koji je do sada nosio dres Jedinstva sa Uba, a za taj tim je prethodne sezone igrao i u Superligi Srbije. Elitni rang srpskog fudbala mu nije nepoznat, pa se OFK Beograd nada da bi mogao da nastavi veoma efikasnu sezonu koju je započeo u dresu Ubljana.
Tokom jesenjeg dijela sezone Hord je na 22 meča imao učinak od 10 golova i šest asistencija, a za njegovu slobodu "Romantičari" su izdvojili 120.000 evra i 20 odsto od narednog transfera. I to bi moglo da bude veoma značajno za Jedinstvo, jer je OFK Beograd tokom prethodnih nekoliko sezona pokazao da umije da razigra, a zatim i da proda napadače koji su u plavo-bijelom dresu povratili golgetersku formu.
Itan Hord nije uspio u potpunosti da se dokaže tokom prethodne sezone, kada je igrao u Superligi Srbije. Na prvih deset mečeva u dresu Jedinstva postigao je gol i imao dvije asistencije, ali je zato u plej-autu bio jedan od najboljih igrača ekipe i sedam utakmica obilježio sa pet postignutih pogodaka. Taj ritam zadržao je i u Prvoj ligi Srbije, gde je bio jedan od najboljih igrača jesenjeg dijela.
Očekuje se da Hord bude prvi izbora trenera Jovana Damjanovića u OFK Beogradu, a tek treba da vidimo kako će kod novog šefa stručnog štaba funkcionisati "Romantičari". Tokom jesenjeg dijela sezone OFK Beograd je osvojio 25 bodova i zauzeo deveto mjesto na tabeli, sa dva boda manje od pozicije koja vodi u plej-of.