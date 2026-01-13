Dijogo Bezera napustio OFK Beograd i prešao u Rio Ave

Izvor: MN Press

Brazilski krilni napadač Dijogo Bezera (23) napustio je OFK Beograd i u transferu od 1,8 miliona eura prešao u Rio Ave u Portugalu. Klub sa Stare Karaburme oglasio se tim povodom i poželio mu sreću u novoj sredini.

"Njegove role obilježile su jesenji dio šampionata. Bio je jedna od najvažnijih karika u timu i najbolji asistent u ligi. Zahvaljujemo mu se na profesionalizmu, zalaganju i poštovanju našeg kluba. Diogo, sve najbolje u karijeri", poruka je "Romantičara".

Rio Ave je već dočekao Bezeru:

Diogo Bezera došao je u OFK Beograd iz slovenačke Mure, svog prvog kluba u Evropi. Igrao je pod vođstvom trenera Sima Krunića na oba boka i prvi asistent lige sa osam asistiranih golova, ispred Kilijana Bevisa iz Radničkog 1923 (7), Bibrasa Natha iz Partizana (6), Lazara Ranđelovića iz Vojvodine (6), Milana Vukotića iz Partizana (takođe 6)...

OFK Beograd ove zime se rastao i sa najboljim napadačem Džejom Enemom, koji je otišao na pozajmicu u Crvenu zvezdu.