Baloteli je dogovorio saradnju sa Al Itifakom do ljeta 2028. godine.

Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Mario Baloteli ima 13. klub u karijeri! Nekadašnji reprezentativac Italije, koji će u avgustu proslaviti 36. rođendan, potpisao je ugovor na dvije i po godine sa Al Itifakom, klubom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Riječ je o, rezultatski gledano, najgorem timu u tamošnjem drugoligaškom rangu. Al-Itifak je, naime, u dosadašnjem toku sezone upisao samo dvije pobjede i sa šest bodova iz 12 duela zauzima posljednje, 15. mjesto.

"Bilo je nekoliko poziva. Pokušali smo da pregovaramo, ali nije to bilo to. Mislim da se fudbal promijenio. Postoje drugi igrači i treba da dobiju prostora. Meni je 35 godina", rekao je Baloteli o određenim ponudama sa Apenina ove zime.

Baloteli je bio bez kluba od ljeta prošle godine, kada mu je istekla ugovorna obaveza sa Đenovom, za koju je nastupio šest puta u prošlosezonskom izdanju Serije A.

Osim kluba sa Marasija, Baloteli je u Italiji nastupao i za Lumecane, Inter, Milan (dva mandata), Brešu i Moncu. Takođe, bio je i član Mančester sitija, Liverpula, Nice, Marseja, Adane Demirspor i Siona.

(mondo.ba)