Izvor: Profimedia/Independent Photo Agency

Nikola Krstović dobio je pohvale od trenera Atalante Rafaelea Paladina nakon subotnje pobjede nad Romom 1:0 golom Skalvinija. Crnogorski reprezentativac igrao je dvadesetak minuta, dovoljno da se istakne i pokaže kvalitet.

"Danas sam dobio odlične odgovore od svih igrača. Vodim se meritokratijom – zaslužuješ priliku, dobijaš je. Krstović je odigrao fantastičnu utakmicu, kao i Zalevski, Bernaskoni, De Ron. Odigrali smo kako smo planirali i zbog toga smo srećni", rekao je Paladino.

Trener je osvrnuo i na kratke tenzije sa kolegom Gasperinijem iz Rome:

"To je ostalo na terenu, ništa ozbiljno se nije desilo."

Atalanta se polako penje na tabeli, a Paladino naglašava:

"Cilj je vratiti Atalantu tamo gdje zaslužuje da bude. Ovo je bio meč preokreta – pobijedili smo tim sa najboljom odbranom i sjajnim igračima. Nastavljamo rad, utakmicu po utakmicu."