Nikola Krstović dobio je pohvale od trenera Atalante Rafaelea Paladina nakon subotnje pobjede nad Romom 1:0 golom Skalvinija. Crnogorski reprezentativac igrao je dvadesetak minuta, dovoljno da se istakne i pokaže kvalitet.
"Danas sam dobio odlične odgovore od svih igrača. Vodim se meritokratijom – zaslužuješ priliku, dobijaš je. Krstović je odigrao fantastičnu utakmicu, kao i Zalevski, Bernaskoni, De Ron. Odigrali smo kako smo planirali i zbog toga smo srećni", rekao je Paladino.
Trener je osvrnuo i na kratke tenzije sa kolegom Gasperinijem iz Rome:
"To je ostalo na terenu, ništa ozbiljno se nije desilo."
Atalanta se polako penje na tabeli, a Paladino naglašava:
"Cilj je vratiti Atalantu tamo gdje zaslužuje da bude. Ovo je bio meč preokreta – pobijedili smo tim sa najboljom odbranom i sjajnim igračima. Nastavljamo rad, utakmicu po utakmicu."