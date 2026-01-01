Nenad Lalatović završio je epizodu u Mladosti iz Lučana, a sada će se preseliti u niži rang srpskog fudbala.
Srpski trener Nenad Lalatović preuzima čačanski Borac, prenosi "Sportklub". On je na kraju jesenje sezone napustio Mladost iz Lučana, navodno je imao ponude iz inostranstva, ali ipak će ostati u Srbiji.
Skoro svi detalji su dogovoreni i očekuje se da uskoro sve bude ozvaničeno. Klub iz Čačka je pretposlednji na tabeli Prve lige Srbije i dovođenje Lalatovića je potez koji govori da Borac želi da spase sezonu. Pretpostavlja se da će u zimskom prelaznom roku stići i pojačanja, pošto je cilj opstanak u ligi.
Lalatović se vratio u srpski fudbal posle neslavne epizode u podgoričkoj Budućnosti na startu sezone, ali se nije previše zadržao ni u Mladosti koju je vodio u dva navrata. I Borac iz Čačka je vodio tokom 2015. godine kada su imali veoma uspješnu sezonu.
U Srbiji je pored Vojvodine i Crvene zvezde vodio Radički iz Niša i Kragujevca, Spartak, Mladost Novi Sad, Napredak, Proleter, dok je u iniostranstvu sa klupe redvorio Borac iz Banja Luke, Zorju i Al Batin.