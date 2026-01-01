Nenad Lalatović završio je epizodu u Mladosti iz Lučana, a sada će se preseliti u niži rang srpskog fudbala.

Izvor: MN Press

Srpski trener Nenad Lalatović preuzima čačanski Borac, prenosi "Sportklub". On je na kraju jesenje sezone napustio Mladost iz Lučana, navodno je imao ponude iz inostranstva, ali ipak će ostati u Srbiji.

Skoro svi detalji su dogovoreni i očekuje se da uskoro sve bude ozvaničeno. Klub iz Čačka je pretposlednji na tabeli Prve lige Srbije i dovođenje Lalatovića je potez koji govori da Borac želi da spase sezonu. Pretpostavlja se da će u zimskom prelaznom roku stići i pojačanja, pošto je cilj opstanak u ligi.

Lalatović se vratio u srpski fudbal posle neslavne epizode u podgoričkoj Budućnosti na startu sezone, ali se nije previše zadržao ni u Mladosti koju je vodio u dva navrata. I Borac iz Čačka je vodio tokom 2015. godine kada su imali veoma uspješnu sezonu.

U Srbiji je pored Vojvodine i Crvene zvezde vodio Radički iz Niša i Kragujevca, Spartak, Mladost Novi Sad, Napredak, Proleter, dok je u iniostranstvu sa klupe redvorio Borac iz Banja Luke, Zorju i Al Batin.