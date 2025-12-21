Klub iz Firence konačno je "živnuo" i zabilježio prvi trijumf u sezoni, u 16. kolu Serije A!

U 16. kolu Serije A Fiorentina je upisala prvu prvenstvenu pobjedu, poslije 210 dana!

Nestvarno zvuči, ali slavni klub iz Firence u prvih 15 utakmica zabilježio je šest remija i čak devet poraza, a večeras je konačno slavio na stadionu "Artemio Franki".

Savladan je Udineze, i to ubjedljivo 5:1 (3:0), ali veliko pitanje je kako bi meč tekao da u osmom minutu nismo vidjeli brutalan start nakon kojeg su gosti ostali sa igračem manje.

Naime, golman Udinezea Maduka Okoje istrčao je van svog šesnaesterca, a onda kao voz pokosio napadača domaćih Mojzea Kena. Iako su domaći nakon faula bili u situaciji za postizanje pogotka, sudija je zbog veoma neopreznog starta odmah odlučio da prekine akciju, a Nigerijcu pokaže put u svlačionicu.

Ušao je rezervni golman Razvan Sava, ali sa igračem manje tim iz Udina nije mogao mnogo. Već u 21. minutu krenula je serija "viole", a redom su pogađali Rolando Mandragora, Albert Gudmundson i Šer Ndur, pa je domaćin već nakon prvih 45 minuta imao nedostižnih 3:0.

U nastavku su dva gola Kena bila dovoljna da se kompletira "petarda", dok su i gosti stigli do utješnog gola preko Umara Solea.



