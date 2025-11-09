Napadač Fiorentine nije hteo da prećuti navijaču koji mu je sa uključenom kamerom tražio potpis na dresu

Legendarni centarfor Edin Džeko ušao je u verbalnu raspravu sa jednim navijačem - lovcem na autograme. Kada ga je primijetio na aerodromu, navijač mu je uz uključenu kameru na telefonu tražio da potpiše dres, na šta je napadač iz BiH krenuo ka njemu.

"Prodaješ to, a?", pitao ga je Džeko

"Ne prodajem, ne", branio se on

"Niko to ne radi, niko... Zašto onda snimaš video?"

"Za mene je"

"Da me vidiš kako potpisujem? Ti vidiš da sam ja", odgovorio mu je Džeko dok je potpisivao dres

Edin Džeko bio je u trenutku rasprave kraj saigrača iz Fiorentine, golmana Davida De Hee (35), sa kojim je saigrač od ovog leta kada se vratio u Italiju iz Fenerbahčea.



Džeko je ove sezone postigao dva gola za Violu, a izazvao je veliku buru kada je javno kritikovao trenera Sfefana Piolija, tražeći da ekipa igra sa dva napadača. "Ako kažem više od toga, trener će se naljutiti", rekao je on posle utakmice protiv Rapida iz Beča (3:0), u kopjoj je bio strijelac.

"Prema njegovim riječima, igrači su neupućeni. On misli da zna sve. Prema mom mišljenju, kada igramo sa dva napadača, bliži smo jedan drugom i važniji za tim. Kada se mučimo tokom utakmice, možemo čak da budemo i oslonac igre kod dugih lopti. Ali odluka je na treneru. Mi moramo da damo sve od sebe na terenu“, rekao je Džeko tom prilikom.