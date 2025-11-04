Stefano Pioli od utorka više nije trener Fiorentine.

Izvor: MN Press

Klub iz Firence, za koju nastupa kapiten Bosne i Hercegovine Edin Džeko, u zvaničnom saopštenju je potvrdio da je Stefano Pioli danas razriješen dužnosti trenera muške prve ekipe.

"Klub se zahvaljuje treneru i njegovom stručnom štabu na profesionalnosti koju su pokazali tokom svog rada. Tehničko vođstvo prvog tima privremeno je povjereno, počevši od današnjeg popodnevnog treninga, gospodinu Danieleu Galopiju", saopšteno je iz firentinskog kluba.

Pioli se ovog ljeta vratio na stadion "Artemio Franki" gdje je bio i fudbaler i trener, ali njegov drugi mandat nije potrajao zbog serije loših rezultata i posljednjeg mjesta u Seriji A.

"Viola" je ove sezone bez pobjede sa samo četiri boda iz 10 utakmica u prvenstvu Italije.

Kap koja je prelila čašu strpljenja čelnika Fiorentine, bio je posljednji domaći poraz od Lećea (0:1).

Izvor: Conor Molloy / AFP / Profimedia

Džeko je nedavno javno kritikovao Piolija, što ne igra s dvojicom napadača.

"Je li bolje s dva napadača? Ne želim previše reći, jer ako kažem nešto dodatno, trener se naljuti. Kad imamo dva napadača, po mom mišljenju, to je bolje jer imate saigrača u blizini, ali je i dobro za ekipu. Kad smo u problemima, uvijek imate dva napadača kao referentnu tačku, i za duge lopte i za lopte po tlu", rekao je tada Džeko, a Pioli ekspresno uzvratio:

"Pokušavamo pronaći ravnotežu. Trenutno, po mom mišljenju, ne možemo da priuštimo dvojicu napadača. Nadam se da će doći vrijeme za dodatnog napadača, ali nije vrijeme. Džeko je jak igrač, zna gdje je moja kancelarija... Zna da moram donositi odluke i mora biti spreman na sve. Hijerarhije se uvijek mogu promijeniti, zavisi od učinka i, prije svega, o rezultatima", istakao je Pioli.

(MONDO)