U Moraču stiže Dubai, ekipa koja ove sezone jasno pokazuje ambiciju i kvalitet koji traži maksimum svih četrdeset minuta

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Utakmica 4. kola Top 8 faze AdmiralBet ABA lige na programu je u subotu, 21. marta, sa početkom u 20 časova.

Postoje sedmice u sezoni koje testiraju sve – i tim, i klub, i grad. Ova je upravo takva za Budućnost. U Moraču stiže Dubai, ekipa koja ove sezone jasno pokazuje ambiciju i kvalitet koji traži maksimum svih četrdeset minuta. Evroligaš koji u premijernoj sezoni ima samo dva poraza do sada. Tim koji kažnjava svaki pad koncentracije i ne dozvoljava da utakmica uđe u komforan ritam.

Za Budućnost, ovo je utakmica u kojoj treba nastaviti tamo gdje je stala u posljednjem meču. Energija, kontakt, disciplina u odbrani i kontrola skoka – sve ono što je donijelo reakciju sada mora da postane kontinuitet. Ova utakmica nosi i posebnu emociju. U Moraču se vraćaju Mekinli Rajt i Kenan Kamenjaš – igrači koji su ostavili dubok trag u dresu Budućnosti i koje će publika dočekati kako dolikuje. Biće to susret sa poznatim licima, ali i podsjetnik na sve ono što su donosili ovom timu.

ABA liga ulazi u fazu u kojoj svaka pobjeda ima dodatnu težinu. Svaki meč postaje važniji od prethodnog. I upravo zato ova utakmica nije samo još jedan meč – to je prilika da se potvrdi reakcija. A takve stvari se u „Morači“ nikada nijesu dešavale tiho. Zato, ako ste bili tu kada se slavilo, sada je trenutak da budete još glasniji! Ovo je veče za glas. Za energiju. Za Moraču kakvu svi znamo.

PRODAJA KARATA

Karte se mogu kupiti na biletarnici Mtel dvorane „Morača“ u četvrtak od 12 do 20 časova, u petak od 12 do 18 časova, kao i u subotu od 10 časova do početka utakmice, po cijenama od 4, 6 i 8 eura.