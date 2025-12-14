Budućnost je u sezonu ušla kao branilac titule, a dočekuje zimu sa četiri uzastopna poraza i nadomak zone ispadanja.

Izvor: YouTube/CG Sport

FK Budućnost Podgorica jako loše je završila jesenji dio sezone, vezavši čak četiri poraza u domaćem prvenstvu (Bokelj 0:1, Petrovac 1:2, Jezero 0:1 i Dečić 0:1).

Tim koji je započeo sezonu pod vođstvom Nenada Lalatovića nalazi se poslije 19 kola tek na sedmom mjestu, prvom iznad zone ispadanja. Ekipu trenutno vodi Dejan Vukićević, nekadašnji as Partizana, i ovog vikenda je održao veoma emotivno obraćanje na konferenciji za novinare.

"I dalje sam aktuelni šef stručnog štaba ovdje i moguće da ću biti još dugo, možda neću još dva dana, ali znao sam kad sam ulazio gdje ulazim i podsjetiću javnost – nikada, ali bukvalno nikada i niko ne prašta bilo kakvu vrstu alibija, traženje nekakvih opravdanja, ne. U fudbalu je rezultat sve. Ja sam toga svjestan. Ali ja moram da analiziram sve od trenutka kada je krenula sezona, pa ljeto tokom kojeg je mogao da se snimi rijaliti, bukvalno, jer pripremni period i smjena trenera doprinijeli su da igrači ne idu na teren, već na tobogane i bazene. To je fakat. Da igrači takvi uđu u prvenstvo, da dođe jedan izvanredan trener, koji je u sedam zvaničnih utakmica imao četiri poraza, u tri prvenstvene dva, od Sutjeske i od Arsenala i naravno tad vidi da mora da ide", govorio je on i o Nenadu Lalatoviću.

Poslije srpskog trenera, Budućnost je preuzeo Ivan Delić, ali samo privremeno, do septembra, kada je Vukićević potpisao ugovor do 2027.

"Nakon toga jedno prelazno rješenje, opet da u tri utakmice ima jednu pobjedu i jedan poraz i nakon deset zvaničnih utakmica, Budućnost je imala pet poraza. I kad sam došao, znao sam gdje dolazim. I samo lud bi došao u utorak, a u srijedu seo na klupu. I to protiv Mornara u Baru, izuzetno kvalitetnog tima. I to sam uradio. Sa grupom od 14 povrijeđenih igrača u tom momentu. I polako smo se stabilizovali. I imali smo niz od devet utakmica sa jednim porazom protiv Lješkopolja. Znate kako je došao i znate iz kakvog penala je taj penal došao".

"Uprava bila gost u klubu"

Govorio je Vukićević i o lošem prelaznom roku i o rezovima u ekipi.

"Imali smo strategiju napravljenu uz obzir na to da je pošlo desetak izuzetno kvalitetnih mladih igrača i da je ostao igrački kadar nakon katastrofalno odrađenog prelaznog roka. Taj kadar nije bio perspektiva kluba. Onda sam preuzeo na sebe neke stvari koje je trebalo mnogi da urade, ali nisu imali hrabrosti, već su samo šuškali o tim stvarima, ali nisu imali ni moći ni hrabrosti da se suprostave", izjavio je Dejan Vukićević.

Tokom jeseni, Vukićević je napravio dubok rez u timu i odlučio da u ekipi više nema mjesta za devetoricu igrača, među kojima je najzvučnije ime Petar Grbić, dugogodišnji as Budućnosti, a ranije Partizana, Radničkog iz Niša i OFK Beograda.

"Uradio sam nešto zarad interesa kluba, ne ličnog. Da sam gledao lični interes, družio bih se sa tim momcima, grlio svaki dan, pričali bismo priče, dogovarali koliko će da igraju, jer su to momci koji su imali ovdje ozbiljan status. I vjerujte da su rukovodioci u određenim danima bili gosti u svom klubu, jer su ti momci imali toliko korijena tu, toliko povezanosti i toliko moći da su bukvalno mogli da rade koliko žele, kako žele i kad žele", dodao je trener Budućnosti.

"Jedini klub na svijetu u kojem igrač ima svoje igrače"

"Sa predsjednikom i direktorima pričao sam da je toliko štetnih ugovora u klubu. Da je Budućnost dovedena u situaciju da, po mom mišljenju, jedini klub na svijetu da igrač ima svoje igrače. Da se tu ne zna ko je koga zastupao. Da su tu bili procenti od 30–40 odsto ljudima koji zastupaju igrača. Da je Budućnost limitirana u prodaji oko cijene određenih igrača, gdje je stavljeno da je klauzula nekih 80.000 i ni centa više. Makar taj transfer bio milionski, Budućnost je limitirana zaradom. Od mog momenta ti kanali su zatvoreni. Bio sam svjestan kakve frontove otvaram i da određene interesne grupe više neće imati ono što su imale do tada. Dok budemo ovdje, neće imati niko. Sve što radim i radit ću je za interes fudbalskog kluba Budućnosti i protiv mojih ličnih interesa, jer sam okrenuo armiju ljudi protiv sebe iz tih razloga. Njihovi prijatelji i mediji njihovih prijatelja također", rekao je Vukićević, prenosi RTCG.

Vukićević je javno tražio čist odnos nadređenih.

"I opet kažem, nemojte meni da dajete zadnje šanse. Ako ste krenuli u smjenu, smjenite me slobodno, nikakav problem. Nikad neću odustati od puta koji sam zacrtao i strategije koju smatram da ovaj klub treba da prati. Ako neko jeste, neka izađe i kaže. Ono što sam želio je da završim sa tom grupom igrača koju smo imali, da napravimo plan, zimi, oko dovođenja kvaliteta koji je potreban u ovom klubu, da se radi polako, to je proces. Ja ne kupujem vrijeme, niti mi treba. Pričam kako Budućnost treba da funkcioniše, šta sam želio da uradim i šta ću i dalje uraditi ukoliko ne dođe do nekakvih potresa", dodao je trener.

"Znate šta je sistem 3-4? Objasniću vam"

Izvor: MN Press

Naglasio je i da je približavanje prelaznog roka aktiviralo "interesne grupe".

"Meni možete da kažete sve i da odlučimo zajedno sve, jer sam navikao da fudbal tako funkcioniše. To sam naučio od starih trenera, kaže moraš da naučiš sistem '2-5', onda kad sam pitao šta je '2-5', kaže mi 'u 2 ležiš, u 5 ustaješ, jer ako ostanu bez tebe, gotov si. Ako legneš pre svih, gotov si. Ako ostanu pre tebe, gotov si'. U Budućnosti nije sistem '2-5', u Budućnosti je sistem '3-4'. U tri da legneš, a u četiri da ustaneš".

Vukićević je rekao da je taj sistem "3-4" osjetio baš na svojoj koži u Budućnosti.

"Kad smo stabilizovali sve, kad su ostala četiri kola do kraja, u deset sati uveče pre Bokelja mi saopštavaju da su suspendovana dva igrača. Nije to put. Ne kažem da bismo sa njima pobijedili, ali to nije put, jer fudbal nije... da promenite čašu i stavite drugu. To je akvarijum nekih riba koje su dugo zajedno i koje su onako mirne. I u taj akvarijum da ubacite i bolju od njih, uznemirićete. To je svlačionica. Sve što se dešava vezano za nju je uznemirilo. A dan uoči utakmice još i više".

Dva rastanka pred vikend

Fudbalski klub Budućnost u petak je obavijestio javnost da je sporazumno raskinuo ugovore sa vezistom Nedeljkom Piščevićem i defanzivcem Draganom Trninićem. "Rastanak je ostvaren prijateljski i u najboljoj atmosferi, uz obostrano uvažavanje i zahvalnost za dosadašnji doprinos klubu", navedeno je.

Tridesetogodišnji Piščević je u podgorički klub stigao prij skoro godinu dana, dao značajan doprinos u osvajanju titule i dres Budućnosti nosio na 33 utakmice, dok je 21-godišnji Trninić plavo-bijeli dres zadužio prije godinu i po i većinu svog boravka u Podgorici je proveo na pozajmici u Iskri.

"FK Budućnost se iskreno zahvaljuje Piščeviću i Trniniću na profesionalnosti, radu i posvećenosti koju su pokazali tokom boravka u našem klubu, i želi im puno uspjeha u nastavku njihove igračke karijere".