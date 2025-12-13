Utakmica Dečić – Budućnost igra se u nedjelju od 14 časova na Besa areni u Tuzima.

Fudbaleri Budućnosti u nedjelju gostuju Dečiću u Tuzima, u zaostaloj utakmici 13. kola crnogorskog šampionata, u trenutku kada se podgorički tim nalazi u rezultatskoj krizi.

Aktuelni prvak vezao je tri poraza, a duel na Besa areni dolazi u osjetljivom momentu za ekipu i stručni štab, o čijem se statusu posljednjih dana sve češće kruže spekulacije. Trener Budućnosti Dejan Vukićević ističe da se, uprkos pritisku, fokus mora zadržati isključivo na terenu.

„Iznenađen sam pričama koje se plasiraju u javnosti, posebno onima o ‘posljednjim šansama’. U fudbalu je svaka utakmica potencijalno posljednja i to je dio posla. Nemam problem s tim, dok god to nije zvaničan stav kluba, a takav stav nijesam čuo“, kazao je Vukićević.

Iskusni stručnjak naglašava da se ekipa priprema maksimalno profesionalno i da je njegova obaveza da, bez obzira na okolnosti, pruži sve kako bi Budućnost ostvarila pozitivan rezultat.

„Na svakoj utakmici radim isto – zbog kluba, igrača, navijača i lične odgovornosti. Ne vodim se time da nešto ‘spasim’, već da uradim ono što je ispravno i profesionalno“, poručio je Vukićević.

On dodaje da je svjestan težine trenutka, ali i da vjeruje u reakciju ekipe, posebno imajući u vidu mladi sastav i pritisak koji nosi dres Budućnosti.

„Najvažnije je da ostanemo kompaktni i da momci osjete podršku. Rezultat je u fudbalu presudan, ali do njega se dolazi samo ako svi damo maksimum“, istakao je trener podgoričkog tima.

