Tri poraza zaredom, ukupno sedam ove sezone - za 7. mjesto među 10 ekipa u Meridianbet Prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi.

Budućnost nikada nije bila tako nisko, bliža ispadanju nego vrhu, a nisu pomogle ni česte promjene trenera, čak ni nezapamćeni rezovi Dejana Vukićevića.

Kada je četvrti trener aktuelnog prvaka u ovoj sezoni odlučio da se početkom novembra zahvali većini iskusnijih igrača i strancima činilo se da je sve plan za duže staze. Ipak, porazi i Budućnost u donjem dijelu tabele traže odgovore, a Vukićević kaže da je spreman za svaki scenario.

"Svjestan sam i lične odgovornosti i nemam problem da radim još dva dana ili dvije godine. Uradićemo kako radim od prvog dana, sa svim znanjem i energijom, a u cilju interesa kluba", rekao je Vukićević za klupski sajt.

Činilo se takođe da su njegove promjene u igračkom kadru donijele rezultat, pošto je Budućnost slavila u naredne dvije utakmice (Jedinstvo i Mornar), ali uslijedila su pomenuta tri teška poraza - od Bokelja, Petrovca i Jezera.

"Stvari se u fudbalu, kao i životu, mijenjaju veoma brzo. Od mog dolaska tokom prvih devet utakmica imali smo jedan izgubljen meč iz nepostojećeg penala, a u posljednjih 20 dana smo upisali tri poraza. Ne vjerujem u slučajnosti i znam probleme sa kojima se suočavamo", dodao je Vukićević.

Jesenji dio sezone je završen za sve osim za Budućnost i Dečić koji će u nedjelju u Tuzima odigrati zaostali meč.

"Ostalo je da odigramo još tu utakmicu i nakon nje ćemo napraviti detaljnu analizu polusezone i donijeti odluku šta i kako dalje", istakao je Vukićević.

O porazu (1:0) u posljednjem kolu protiv Jezera u Beranama kaže.

"Teška utakmica po veoma teškom terenu, sa malim brojem šansi i velikom borbenošću, koju smo nažalost izgubili iz penala u 93. minutu i svoju komplikovanu situaciju napravili još težom", zaključio je Vukićević.