Niko Kovač u velikom problemu jer najveća zvezda njegovog tima Karim Adejemi želi da ide jer tako od njega zahteva supruga Ljorendana.

Izvor: Moritz Mueller / imago sportfotodienst / Profimedia

Borusija Dortmund "gura" solidno ove sezone u Bundesligi (treće mesto) i Ligi šampiona (deseto mesto), ali uprkos tome što "milioneri" imaju samo tri poraza u svim takmičenjima - Niko Kovač ima ozbiljne probleme. Možda i najveća zvezda njegovog tima Karim Adejemi (23) mora da ode iz kluba jer mu je tako naredila njegova žena.

U pitanju je njegova žena Ljorendana Zefi (30), pevačica poreklom sa Kosova, koja nije srećna u Dortmundu i želi da se preseli u veći grad, delom i zbog toga što veruje da bi mogla da unapredi svoju karijeru.

Njih dvoje su već nekoliko godina u vezi, venčali su se 2023. godine i sada je brak na najvećem testu do sada. Ljorendana Zefi traži da njen momak ode u London, Madrid ili Pariz koji bi oboma ponudio više profesionalnih mogućnosti, pošto Dortmund važi za mirniji grad u kom je pre svega izražena industrija, uz naravno "nenormalan" broj ljubitelja fudbala.

Odgovara i Adejemiju da ode u veću sredinu, međutim zbog nastupa na Svetskom prvenstvu 2026. godine u SAD, Meksiku i Kanadi savetovano mu je da ostane u Dortmundu makar do kraja sezone, ali je pitanje da li će Ljorendana imati strpljenja.

Reperka koja je rođena u Lucernu, od roditelja koji su se tu preselili sa Kosova i Metohije, navodno je već preko nemačkih tabloida probala da izvrši pritisak na fudbalera Dortmunda, tako da sada ni u klubu nisu zadovoljni kako se njihova zvezda ponaša i pravi nemire pred najvažniji deo sezone.

Uz to, prethodno je Adejemi napravio problem Dortmundu zbog ilegalnog posedovanja oružja, što mu je već bio prvi minus kod selektora Julijana Nagelsmana pred utakmice kvalifikacija za Mundijal protiv Slovačke.

Ko je Karim Adejemi?

Ovaj mladi fudbaler, koji se snalazi na svim pozicijama u napadu, još jedan je produkt škole Red Bul Salcburga. Došao je u Dortmund po istom modelu kao Erling Holand i plaćen je 30 miliona evra, a iako je imao nešto sporiji start u Nemačkoj, polako diže formu i postaje sve važniji igrač "milionera".

Ove sezone Adejemi je zabeležio 26 nastupa za BVB i na njima šest golova i pet asistencija, a najčešće je kod Kovača igrao kao desno krilo.

Inače, Adejemi je rođen u Nemačkoj, od oca Nigerijca i majke Rumunke, međutim hteo je da igra samo za "pancere".