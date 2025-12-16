Dušan Vlahović potpisuje predugovor sa Milanom i odlazi kao slobodan agent iz Juventusa.

Izvor: Giuseppe Maffia/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dušan Vlahović trenutno je van terena zbog teže povrede aduktora i čeka ga duža pauza, a slobodno vrijeme iskoristio je da donese odluku o nastavku karijere. Prema informacijama španskog "Sporta" i italijanske "Gazete", zvanično je trenutak za odlazak iz Juventusa.

Vlahović neće nastaviti karijeru ni u Barseloni, koja se interesovala za njega, niti će to biti u Saudijskoj Arabiji, nego je izgleda trenutak da postane član Milana.

Izvor: Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia

Spominjalo se još ljetos da će Dušan Vlahović u redove "rosonera", međutim nisu uspjeli da se dogovore oko obeštećenja sa Juventusom i oko plate, tako da je srpski napadač ostao u Torinu gdje je rizikovao da "presjedi" čitavu sezonu na klupi. Ipak, zalaganjem i požrtvovanjem dobio je opet šansu u Juventusu i taman kada se činilo da će mu ponuditi novi ugovor, izgleda da je vrijeme za rastanak.

Očekuje sa da Vlahović u januaru potpiše predugovor sa Milanom u koji će doći kao slobodan agent idućeg ljeta, a ostaje još da se vidi kakve uslove je reprezentativac Srbije uspio da "izboksuje" u novom klubu.

Kao što je poznato, Vlahović je najplaćeniji igrač u Italiji u ovom trenutku i zato je Juventus htio da ga se riješi.