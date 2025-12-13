Prodaja Juventusa kompaniji koja se bavi kriptovalutama mogla bi da promeni kompletan evropski fudbal.

Fudbalski klub Juventus mogao bi uskoro promijeniti vlasnika. Kompanija Tether, koja se bavi kriptovalutama i trenutno je drugi najveći akcionar kluba, uputila je zvaničnu ponudu holding kompaniji Exor za otkup 65,4 odsto akcija koje su u vlasništvu porodice Anjeli. Ponuda iznosi 2,66 eura po akciji, u gotovini, čime se Juventus procjenjuje na oko 1,1 milijardu eura. Rok za odgovor ističe 22. decembra 2025. godine.

Tether je saopštio da je spreman da transakciju finansira isključivo sopstvenim sredstvima, bez zaduživanja, a u slučaju preuzimanja obavezao bi se i na dodatna ulaganja do milijardu eura za jačanje tima i razvoj novih projekata. Realizacija posla zavisi od regulatornih odobrenja.

Iz kompanije poručuju da Juventus ne posmatraju isključivo kao profitni projekat, već kao klub s kojim imaju emotivnu povezanost. Izvršni direktor Tethera Paolo Ardoino istakao je da je dugogodišnji navijač Juventusa i da je cilj kompanije dugoročna stabilnost i održiv rast kluba.

U finansijskim krugovima, međutim, postavlja se pitanje da li je ponuđena suma adekvatna, naročito u poređenju s Milanom, koji je 2022. godine prodat za 1,2 milijarde eura, iako ne posjeduje sopstveni stadion, za razliku od Juventusa.