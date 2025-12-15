Poljak čini sve da ostane...

Izvor: pressinphoto / ddp USA / Profimedia

Robert Levandovski ne želi da napusti Barselonu i vjeruje da ima još znanja u nogama da ostane barem još jednu sezonu.

Prema današnjim informacijama iz katalonskih medija, njegov agent Pini Zahavi tokom vikenda boravio je u Barseloni i tom prilikom se sastao sa Đoanom Laportom. Nije tajna da su Zahavi i Laporta u odličnim odnosima, stoga je Levandovski to želio da iskoristi da što prije sazna kakav mu je potencijalni status, ali i da posredstvom svog agenta poruči ključnu stavku - spreman je na znatno smanjenje plate za ostanak do ljeta 2027. godine.

Kada je Poljak stigao u Barselonu ljeta 2022. godine kao profilisani napadač i jedan od najboljih u Evropi, dobio je ogromnu platu, koja je čak vremenom i rasla, pa je tako sada ubjedljivo najplaćeniji iako je i najstariji.

Levanovski ima ugovor do juna 2026. godine i želi da potpiše na još jednu sezonu uz značajno smanjenje plate, što može da bude ključan korak u pregovorima sa Laportom.

Podsjetimo, Barselona i dalje ima problem sa finansijskim fer-plejom, te nije u mogućnosti da mašta o skupocjenim pojačanjima, a Levandovski prihvata ulogu sa klupe i da bude plan B, iza Ferana Toresa, uz značajno smanjena primanja.

Sada su na potezu Deko i Laporta koji su poručili da neće žuriti sa ovom odlukom...