Nevjerovatna je lakoća sa kojom Nikola Jokić piše istoriju NBA lige

Izvor: Soobum Im / Getty images / Profimedia

Nikola Jokić obilježio je još jedan meč u NBA ligi - ovog puta je predvodio Denver Nagetse do pobjede na gostovanju San Antonio Sparsima (136:131), iako je tim iz Kolorada tokom druge dionice imao i 20 poena zaostatka. Jokić je meč završio sa 31 poenom, 20 skokova i 12 asistencija, a njegova partija biće još jedna u nizu onih o kojima se priča.

Ove sezone smo tri puta vidjeli 30/20/10 partiju u NBA ligi, a zanimljivo je da je sva tri meča odigrao srpski košarkaš. Prije utakmice protiv San Antonija na kojem je imao 31/20/12, Nikola Jokić je na sličan način popunio kolone protiv Orlanda krajem decembra i protiv Golden Stejta u drugoj polovini februara.

Nikola Jokić je meč protiv Orlanda završio sa 34 poena, 21 skokom i 12 asistencija, dok je protiv Golden Stejta imao 35 poena, 20 skokova i 12 asistencija. Takve brojke u ovoj NBA sezoni niko nije uspio da ponovi, a ne može se reći da trenutno u NBA postoji neko ko bi mogao da ga prati kada se uključe sva tri parametra.

Neverovatan meč Nikole Jokića u NBA ligi. Izvor: Youtube/nba screen

U prilog tom ide i podatak da je tokom poslkednjih 50 godina u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu viđeno tek 16 utakmica sa brojkama 30/20/10. Nikola Jokić ima deset takvih mečeva, a svi ostali igrači koji su u posljednjih pola vijeka nastupali u NBA uspjeli su samo šest puta to da urade.

Takođe, Nikola Jokić je na meču protiv San Antonija postao rekorder NBA lige po broju mečeva na kojima je ostvario više od 20 poena, više od 10 skokova i više od pet asistencija. Dossadašnji rekorder bio je legendarni centar Karim Abdul-Džabar, ali sada Nikola Jokić ima 323 takve utakmice. I nema sumnje da će narednih godina dodatno pomjerati granicu jer je njegov prosjek već godinama daleko veći od tih brojki.