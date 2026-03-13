Sirene su jutros oglasile u turskoj NATO bazi Indžirlik blizu Adane nakon što je viđen svjetleći objekat u vazduhu, moguće projektil, dok vlasti još nisu dale objašnjenje.

Izvor: X/OSINTdefender/Printscreen

Za sada nema zvaničnog objašnjenja nakon što su se rano jutros oglasile sirene u turskoj vazdušnoj bazi Indžirlik, važnom NATO objektu u kojem su raspoređeni i američki vojnici, nedaleko od jugoistočnog grada Adane.

Prema izvještaju agencije AFP, stanovnike Adane, koja se nalazi oko 10 kilometara od baze, oko 3.25 ujutru probudile su sirene koje su se oglašavale približno pet minuta, piše poslovni portal Ekonomim.

Another video showing what appears to be a ballistic missile, likely launched by Iran, in the sky tonight over NATO’s Incirlik Air Base, located near Adana, Turkey.pic.twitter.com/Tyb79Rg99Q — OSINTdefender (@sentdefender)March 13, 2026

Portal navodi i da je u bazi proglašena crvena uzbuna.

Svjetleći objekat letio nebom

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci koje su građani zabilježili mobilnim telefonima, a na kojima se vidi svetleći objekat kako leti nebom, što upućuje na mogućnost da je riječ o projektilu usmjerenom ka vazdušnoj bazi.

U cijelom gradu dugo su se mogle čuti sirene vatrogasnih vozila i službi bezbijednosti.

Video which appears to show a unknown ballistic missile in the sky over NATO’s Incirlik Air Base in Turkey, following reports of air raid sirens and explosions heard earlier in several towns surrounding Incirlik.pic.twitter.com/3apDnVyWQi — OSINTdefender (@sentdefender)March 13, 2026

Projektili letjeli ka Turskoj prije nekoliko dana

Incident se dogodio četiri dana nakon što je NATO protivvazdušna odbrana u turskom vazdušnom prostoru oborila balistički projektil za koji se tvrdi da je ispaljen iz Irana, što je bio drugi takav slučaj u pet dana.

NATO je objavio da je drugi balistički projektil ispaljen iz Irana oboren u ponedeljak, nakon čega je Turska upozorila Teheran da ne preduzima provokativne poteze.

Objava o tome stigla je ubrzo nakon što je Vašington najavio zatvaranje svog konzulata u Adani i pozvao sve američke državljane da napuste jugoistočnu Tursku.