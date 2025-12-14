Isahaku Fatavu jeste dao fantastičan gol, ali je takođe i golman Ipsviča kriv za pogodak koji je primio.

Izvor: x.com/KnightsMar37802

Nevjerovatan gol dao je Isahaku Fatavu na meču Lestera i Ipsviča u Čempionšipu. Ovaj napadač iz Gane pogodio je sa svoje polovine terena pošto je uhvatio nespremnog čuvara mreže rivala.

Nakon što je Brajan De Kordova Rid u osmom minutu donio prednost svom timu nakon jednog prekida Fatavu je primijetio da je golman Ipsviča Volton daleko van svog mjesta i šutnuo je sa svoje polovine terena.

Probao je Voltond da se vratio, bacio se po tu loptu, ali je bilo kasno i na semaforu je pisalo 2:0 posle velikog kiksa odbrane. Pogledajte ovaj gol:

Do kraja meča prvo je Džordan Aju pogodio a 3:0 i na kraju je samo Kajust smanjio na 3:1 i nekadašnji šampion Premijer lige je ubliježio novu pobjedu. Nakon ove utakmice Ipsvič je peti na tabelis a 34 boda, do je Lester osmi sa 31. Na vrhu je Koventri sa 47, Midlzbro sa 42 je takođe daleko od rivala. Na dnu je Šefild Vendzdej koji ima minus devet bodova i pred gašenjem je.