Nevjerovatno u kakvoj se krizi nalazi Liverpul, aktuelni šampion Engleske.

Izvor: Peter Byrne, PA Images / Alamy / Profimedia

Fudbaleri Notingem Foresta održali su fudbalski čak Liverpulu i na Enfildu upisali jednu od najlakših pobjeda u tekućoj sezoni (3:0). Tim Arnea Slota ni u jednom trenutku nije ličio na ekipu koja je prethodne sezone osvojila titulu, a nakon 12 odigranih mečeva u novoj sezoni jasno je da taj trofej neće odbraniti!

Nakon što su golove za gostujući tim postigli Muriljo, Savona i Gibs-Vajt, a Liverpul nije uspio da uzvrati iako je više od 20 puta šutirao, očigledno je da u timu Arnea Slota nešto ne funkcioniše. Probao je stručnjak iz Holandije da međa, da ubacuje u igru ofanzivce umesto defanzivnih igrača, da svom timu doda malo energije ulaskom fudbalera sa klupe, ali je to sve vodilo iz jednog promašaja u drugi. Treba dodati i da je samo dva minuta nakon prvog gola Notingem Foresta poništen drugig pogodak tog tima - zbog igranja rukom Igora Žesusa.

Bio je ovo peti poraz na poslednjih šest ligaških mečeva za Liverpul, koji se nalazi u nevjerovatnoj krizi. Nakon 12 odigranih kola imaju tek 18 bodova, i u ovom trenutku je to dovoljno za 11. poziciju sa koje bi mogao da ih skloni čak i gradski rival Everton ukoliko u ovoj rundi upiše trijumf.

Oni najbolji timovi već su daleko od Liverpula... Mančester siti ima četiri boda više i utakmicu manje, Čelsi je na pet bodova više, dok Arsenal ima čak osam bodova više i jedan meč manje od Liverpula. Priliku da pobjegnu Liverpulu u ovoj rundi imaće još i Totenhem, Aston Vila i Mančester siti, pa će Slotovom timu biti teško da se izbori čak i za mjesto u Ligi šampiona.