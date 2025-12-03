Čudesni Norvežanin blistao u pobjedi Sitija protiv Fulama 5:4

Izvor: Ben STANSALL / AFP / Profimedia

Norveški centarfor Erling Haland postao je igrač kome je trebalo najmanje utakmica da postigne 100 golova u Premijer ligi, u kojoj je od 2022. godine. U svom 111. nastupu u najjačem prvenstvu svijeta, postigao je 100. gol, pomogavši tako svom Mančester sitiju da pobjedi Fulam u goleadi, 5:4.

Haland je dao 100 golova 13 utakmica brže od dosadašnjeg rekordera, kultnog špica Blekburna i Njukasla iz devedesetih, Alana Širera.

Izvor: Bradley Collyer, PA Images / Alamy / Profimedia

Iako u prethodne tri utakmice nije bio strijelac, Haland je dao gol u 17. minutu, a onda je rekord ukrasio i asistencijom za Tijanija Reijndersa u 37. minutu. prije poluvremena, "građani" su riješili pitanje pobjednika golom Fila Fodena za velikih 0:3, iako se Fulam nije mirio.

Foden je u nastavku postigao još jedan gol, na drugu Halandovu asistenciju u 48. minutu (1:4), a nedostižni peti gol za Siti bio je autogol igrača Fulama. Iako su se domaći borili i nisu odustajali i iako je u 78. minutu na semaforu pisalo nevjerovatnih 4:5, tim iz Mančestera je izdržao.

Vidi se gdje škripe "građani"

Nije potrebno mnogo poznavati fudbal da bi se vidjelo koji dio tima Pepa Gvardiole "škripi" nakon utakmice u kojoj je Siti dao pet, a primio četiri gola. Biće to problem koji će morati da rešava u toku trke za titulu protiv Arsenala, koji je prvi sa dva boda više od Sitija, dok je treći Čelsi sa četiri boda manje od "građana", takođe uz odigrani meč manje.



