Idrisa Gana Gej napao je svog saigrača Majkla Kina, udario ga i dobio direktan crveni karton zbog toga. Nevjerovatna situacija na meču Mančester junajteda i Evertona u Premijer ligi.

Izvor: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Svašta može da se desi na fudbalskoj utakmici, ali da igrač poludi do te mjere da ošamari svog saigrača i dobije direktan crveni karton... E, to se baš rijetko viđa. Tačnije, nije viđeno u Premijer ligi još od 2008. godine, a sada se desilo na meču Mančester junajteda i Evertona gdje je Idrisa Gana Gej isključen.

Sve se desilo u 13. minutu utakmice kada je Gej izgubio živce u potpunosti. Bio je ljut na svog saigrača Kina i umjesto razgovora i razrešenja sporne situacije udario mu je šamar. Uletio je Džordan Pikford da ih razdvoji, da proba da smiri situaciju, ali nije bilo spasa.

This new angle of Gueye slapping Michael Keane



Should just be a yellow imo very harshpic.twitter.com/zLBHnPviLO — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four)November 24, 2025

Sudija Harington je prišao, uhvatio se za džep i izvukao crveni karton. Taj potez pokrenuo je polemiku u javnosti i pitanje da li je trebalo da mu pokaže žuti jer je napao svog saigrača i slično. Ali, isključen je i ostavio je saigrače na cjedilu. Everton je prvo poluvrijeme završio sa vođstvom golom Kirena Dusberi-Hola, ali će morati u drugom dijelu sa desetoricom.

Ovakva situacija poslednji put se dogodila u decembru 2008. godine kada je Rikardo Fuler isključen jer se pokačio sa saigračem Endijem Grifinom dok su igrali za Stouk.