Dječaci mlađi od 15 godina postavili požar u Finskoj, na stadionu fudbalskog kluba Haka, jer je njihova ekipa ispala iz lige.

Trojica tinejdžera koji navijaju za fudbalski klub Haka iz Finske učestvovali su u podmetanju požara zbog kojeg je izgorjela jedna od tribina stadiona, a tom prilikom oštećen je i sam teren. Iako je jedan od dječaka priznao da je izazvao požar, zbog svojih godina, a svaki od njih ima manje od 15, oni ne mogu biti optuženi za ovo djelo.

"Odsustvo krivične odgovornosti ne znači oslobođenje od odgovornosti za štetu", rekla je detektivka Maijastina Tamisto i dodala: "U Finskoj ne postoji minimalna starosna granica za odgovornost za nadoknadu štete. Policija se nada da će diskusija o ovom pitanju ostati prikladna i da će podsjetiti ljude da neprikladna i lična komunikacija sama po sebi može dovesti do krivične istrage".

Sa druge strane, u klubu su šokirani dešavanjima i razočarani zbog svega što se desilo. Pretpostavlja se da je bijes trojice tinejdžera izazvan ispadanjem ekipe iz elitnog ranga finskog fudbala, pošto je Haka prije nekoliko nedjelja završila košmarnu sezonu. Na 27 mečeva osvojili su samo 17 bodova i kao posljednjeplasirani tim se preselili u niži rang, iako su istorijski jedan od najvažnijih fudbalskih klubova u Finskoj.

Klub je osnovan 1934. godine i čak 60 sezona proveo je u najvišem rangu takmičenja. Devet puta su osvajali šampionsku titulu, 12 puta Kup Finske, a jednom su bili najbolji i u Liga kupu. Brojni su njihovi nastupi na međunarodnoj sceni, a 2002. godine igrali su protiv Obilića na međunarodnoj sceni, u okviru Intertoto kupa. U Evropi su igrali i prije dvije sezone, ali im je to sada već davna prošlost.

"Ovo nam svakako nije bilo potrebno, to je jasno", rekao je predsjednik kluba Marko Laksonen finskim medijima i dodao: "Već smo dobili veliku podršku od ljudi i nastaviće da nam je potrebna u budućnosti". Stadion je u vlasništvu grada, pa će i političari morati da učestvuju u obnovi. "Zaista smo ožalošćeni požarom na Tehtas polju. Tehtas je omiljeno mjesto za ljude iz Koskija, a grad je posvećen održavanju Tehtas polja“, rekao je Joni Kumlander, predsjednik Gradskog vijeća i dodao: "Sada je naš zadatak da saznamo šta je potrebno da se teren vrati u stanje za igru".

Dosadašnji kapacitet stadiona bio je oko 3.200 sjedećih mjesta, a u potpunosti je izgorjela tribina na koju je moglo da stane 400 gledalaca. Jasno je da će taj dio stadiona morati da se ruši i gradi u potpunosti, dok teren sa vještačkom travom čeka rekonstrukcija.