Petogodišnji dečak zapalio automobil dok je majka palila prskalicu, pričinivši štetu od 30.000 eura; vatrogasci spriječili širenje požara, majci prijeti tužba.

Izvor: YouTube/ViralHog

Petogodišnji dječak, kojem je majka dala prskalicu, zapalio je automobil i pričinio štetu od 30.000 eura, saopštila je u nedjelju policija savezne države Sjeverna Rajna-Vestfalija na zapadu Njemačke. Majka, 42-godišnjakinja, upalila je u subotu prskalicu sa sinom na parkingu u stambenoj četvrti grada Hagena, a zatim primijetila kako iskre jure ispod obližnjeg automobila, gdje se zapalilo suvo lišće.

Pokušaji gašenja požara nisu uspjeli, a automobil u vlasništvu komšije potpuno je izgorio. Vatrogasne službe spriječile su širenje plamena na druge automobile na parkingu. Ženi prijeti tužba za izazivanje požara iz nehata. Policija podsjeća da je prskalica proizvod koji se i dalje legalno može kupiti i paliti tokom cijele godine, za razliku od druge pirotehnike čija je kupovina u Njemačkoj sve više ograničena.