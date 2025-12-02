U Bolnici Trebinje izbio je požar na odjeljenju za Neuorologiju.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Vođa smjene u Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici Trebinje Miodrag Ćaćić istakao je za ATV da nema povrijeđenih u požaru koji je izbio u trebinjskoj bolnici.

"Dobili smo poziv od portira bolnice da gori krevet u sobi na odjeljenju neurologije. Kad smo došli, čitav sprat je bio ispunjeni dimom", rekao je Ćaćić.

On je istakao da su evakuisani svi pacijenti.

Nastala je materijalna šteta jer je izgorjela jedna soba.

"Da nije bilo medicinara, ne bi znali u kojoj sobi ima pacijenata, oni su sve koordinisali. Uspjeli smo da izvučemo sve pacijente na sigurno", rekao je Ćaćić.

(Mondo)