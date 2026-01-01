Vladimir Putin dobio je izvještaj o ukrajinskom napadu dronovima na mjesto gdje su stanovnici dočekali Novu godinu - kafić i hotel u mjestu Horli na obali Crnog mora, prilikom čega je 24 nastradalo.

Izvor: Mikhail Metzel / Sputnik / Profimedia

Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin telefonom je saslušao izvještaj gubernatora Hersonske oblasti Vladimira Salda o situaciji nakon udara Oružanih snaga Ukrajine na Hersonsku oblast, saopštio je novinarima portparol predsjednika Dmitrij Peskov. Ruski lider se složio sa mišljenjem da je riječ o zločinu koji se može uporediti sa spaljivanjem ljudi u Odesi 2014. godine.

„Vladimir Saldo je telefonom izvijestio predsjednika Putina o situaciji u Hersonskoj oblasti nakon terorističkog napada kijevskog režima. Šef regiona je obavijestio šefa države o toku istražnih radnji i naveo da će, kako istraga bude napredovala i kako bude vršena identifikacija tijela poginulih, informacije i imena biti objavljivani na zvaničnom sajtu regionalne administracije“, rekao je Peskov.

Ukrayna, Rusya kontrolündeki Herson’da yeni yıl kutlanan otel ve kafeye İHA’larla saldırdı:



En az 24 kişi öldü ve 50'den fazla kişi yaralandı.



Herson Valisi Sando: “Bunu söylemekte güçlük çekiyorum. Çocuklardan biri diri diri yandı.”pic.twitter.com/dwD8yX1kpD — serbestiyet (@serbestiyetweb)January 1, 2026

Kako je Saldo napisao na svom Telegram kanalu, predsjednik Rusije se složio sa ocjenom da je udar Oružanih snaga Ukrajine na Horle u Hersonskoj oblasti po surovosti uporediv sa spaljivanjem ljudi u Odesi 2. maja 2014. godine.

„Vladimir Vladimirovič se složio sa stanovištem da je ovo zločin koji je po surovosti, nečovječnosti i cinizmu istovjetan spaljivanju ljudi u Odesi 2. maja 2014. godine“, napisao je Saldo na svom Telegram kanalu.

Saldo je u četvrtak saopštio da su Oružane snage Ukrajine izvele ciljani napad bespilotnim letjelicama na mjesto gdje su stanovnici dočekali Novu godinu — kafić i hotel u mjestu Horli na obali Crnog mora. Prema preliminarnim podacima, povrijeđeno je više od 50 osoba, dok su 24 lica poginula, među njima i jedno dijete.