Zapalljen poznati kafić na Vračaru, sumnja se da požar nije izbio slučajno. Uviđaj je u toku.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Poznati kafić na Vračaru izgoreo je noćas sat vremena nakon ponoći, a prve informacije sa terena ukazuju na to da je požar nije nastao slučajno, već da je podmetnut. Prava je sreća što je objekat u to vrijeme bio prazan.

Kako nezvanično saznaju mediji, nepoznata osoba je, sat vremena iza ponoći, razbila staklo na ulaznim vratima, a potom ubacila zapaljivu tečnost. Kafić je u istom trenutku planuo.

Zahvaljujući brzoj i efikasnoj intervenciji vatrogasaca, požar je brzo lokalizovan, čime je spriječeno dalje širenje vatre na okolne objekte. Ipak, materijalna šteta unutar samog lokala je velika.

Budući da se sumnja na krivično djelo, o ovom slučaju je obaviješteno nadležno tužilaštvo. Tužilaštvo je naredilo prikupljanje svih dokaza i sprovođenje istrage kako bi se utvrdile sve okolnosti, identitet počinioca i motiv ovog napada.

Kako javljaju mediji, uviđaj je u toku.

(Telegraf/MONDO)