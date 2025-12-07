Jedan noćni klub u Goi u Indiji, izgorio je u požaru tokom noći i tom prilikom je nastradalo najmanje 25 ljudi, među kojima su i turisti.

Izvor: Printscreen/X@Kunal_Mechrules

Najmanje 25 osoba, među kojima je i četvoro stranih turista, poginulo je u katastrofalnom požaru koji je u noći između subote i nedjelje progutao noćni klub u Goi, popularnoj turističkoj regiji na zapadnoj obali Indije.

Povrijeđeno je još sedam osoba, od kojih je jedna u kritičnom stanju. Tragedija se dogodila u selu Arpora, a sumnja se da je uzrok eksplozija plinske boce, piše CNN.

Prema informacijama policije, vjeruje se da je među poginulima 14 članova osoblja kluba. Nacionalnosti stradalih turista još nijesu zvanično potvrđene.

Povrijeđeni su prevezeni na Medicinski fakultet i bolnicu Goa, a jedna osoba je zadobila opekotine na 60 odsto tijela. Neke od žrtava podlegle su teškim opekotinama, dok su se druge ugušile od dima.

Goa, mala država poznata po svojim plažama i portugalskoj baštini, svake godine privlači stotine hiljada stranih turista.

"Danas je vrlo bolan dan za sve nas u Goi" poručio je glavni ministar države Pramod Savant.

Ministar zdravlja Goe, Višvadžit Rane, potvrdio je da povrijeđeni primaju "najbolju moguću medicinsku pomoć" i da timovi rade cijelu noć.

"U ovom trenutku duboke tuge, čvrsto stojimo uz pogođene porodice" dodao je Rane.

Indijski premijer Narendra Modiobećao je da će njegov kabinet ponuditi odštetu do 200.000 rupija (oko 2.200 dolara) porodicama poginulih i 50.000 rupija (oko 556 dolara) povrijeđenima.

"Moje su misli sa svima koji su izgubili svoje voljene. Neka se povrijeđeni što prije oporave" rekao je.

Savant je naredio istragu kako bi se "ispitao tačan uzrok požara i jesu li poštovane protivpožarne norme i građevinski propisi".

Prvi izvještaji sugerišu da objekat nije imao sve potrebne dozvole i da je prekršio protivpožarne propise.

To je potvrdio i direktor Vatrogasne i hitne službe Nitin Raiker.

"Vatrogasne službe odmah su pohitale na mjesto događaja. Za pola sata ugasili smo požar. Klub nije poštovao protivpožarne norme" rekao je.