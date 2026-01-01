Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je danas da uzima veće doze aspirina nego što mu je preporučeno.

Izvor: SAUL LOEB / AFP / Profimedia

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je danas da uzima veće doze aspirina nego što su mu ljekari preporučili, navodeći da je to razlog vidljivih modrica na rukama, koje su posljednjih mjeseci ponovo pokrenule pitanja o njegovom zdravstvenom stanju.

"Kažu da je aspirin dobar za razrjeđivanje krvi, a ja ne želim da mi gusta krv teče kroz srce. Želim lijepu, razrjeđenu krv. Ima li to smisla?" rekao je Tramp u intervjuu za Volstrit džurnal.

Američki predsjednik naveo je i da su mu ljekari savjetovali manju dozu, ali da godinama uzima veću, ističući da to može da izazove pojavu modrica.

Tramp je u intervjuu govorio i o zdravstvenom snimanju obavljenom u oktobru, navodeći da nije riječ o magnetnoj rezonanci, već o CT pregledu, koji je, prema ljekarima, sproveden radi isključivanja kardiovaskularnih problema i dao uredne rezultate.

Predsjednik je takođe potvrdio da ima problema sa oticanjem potkoljenica, za šta je Bijela kuća ranije saopštila da je posljedica hronične venske insuficijencije, kao i da ne voli da nosi kompresione čarape niti da se redovno bavi fizičkom aktivnošću.

Na pitanja o situacijama kada je djelovao pospano na javnim događajima i o svom sluhu, Tramp je odgovorio da nije zaspao, već da ponekad zatvara oči jer mu to prija, dok je probleme sa sluhom opisao kao minimalne.

Intervju se, prema ocjeni CNN-a, smatra jednim od najopsežnijih razgovora koje je Tramp vodio sa novinarima o svom zdravlju, u trenutku pojačane pažnje javnosti zbog njegovih godina, sposobnosti za obavljanje funkcije i transparentnosti u vezi sa medicinskim podacima.

Modrice na njegovoj desnoj ruci primjećivane su i ranije, ali su privukle dodatnu pažnju nakon pokušaja da ih prikrije šminkom i zavojima.

Trampov lični ljekar Šon Barbabela izjavio je za WSJ da on svakodnevno uzima 325 miligrama aspirina.

Medicinski stručnjaci navode da aspirin smanjuje zgrušavanje krvi, ali povećava rizik od krvarenja, zbog čega se posljednjih godina sve rjeđe preporučuje svakodnevna upotreba kod starijih osoba.

Profesor medicine sa Univerziteta Džordž Vašington Džonatan Rajner ocijenio je da iznijete informacije otvaraju više pitanja nego što daju odgovora, navodeći da je neuobičajeno da jedna tableta aspirina dnevno izazove takve modrice.

Barbabela je, s druge strane, poručio da Tramp „ostaje u izuzetnom zdravstvenom stanju“, ističući da medicinski nalazi pokazuju odlično metaboličko i kardiovaskularno zdravlje.