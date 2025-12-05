Žrijeb za Svjetsko prvenstvo u fudbalu održan je u Vašingtonu, održava se od 11. juna do 19. jula 2026 godine u SAD, Meksiku i Kanadi.

Izvor: FIFA.com/screenshot

Igraće se 12 grupa sa četiri reprezentacije, a iz svake sigurno idu dve najbolje, uz još osam najboljih trećeplasiranih u osminu finala.

Prvi meč na Mudnijalu otvoriće rivali iz grupe A Meksiko i Južna Afrika u Meksiko Sitiju, a osim ove dvije selekcije u istoj grupi su još Južna Koreja i pobjednik jednog od četiri evropska plej-ofa koji će u martu igrati Danska - Sjeverna Makedonija i Češka - Republika Irska.

Hrvatska startuje Mundijal iz grupe L, a rivali su joj Engleska kao nosilac, te Panama i Gana.

Jasno je da selekciju Zlatka Dalića ne očekuje tako lak posao u prvom krugu najdužeg i najbrojnijeg Mundijala. Aktuelni svjetski prvak Argentina u grupi je sa Alžirom, Jordanom i Austrijom.

Ovo su sastavi grupa:

A - Meksiko, Južna Koreja, Južna Afrika, pobjednik plej-ofa D (Severna Makedonija - Danska / Češka - Irska)

B - Kanada, Švajcarska, Katar, pobjednik plej-ofa A (BiH-Vels / Italija - Severna Irska)

C - Brazil, Maroko, Škotska, Haiti

D - SAD, Australija, Paragvaj, pobjednik plej-ofa C (Slovačka-tzv. Kosovo / Turska- Rumunija)

E - Njemačka, Ekvador, Obala Slonovače, Kurasao

F - Holandija, Japan, Tunis, pobjednik plej-ofa B (Ukrajina-Švedska - Poljska - Albanija)

G - Belgija, Iran, Egipat, Novi Zeland

H - Španija, Urugvaj, Saudijska Arabija, Zelenortska ostrva

I - Francuska, Senegal, Norveška, pobjednik plej-ofa 2 ( Irak - Bolivija/Surinam)

J - Argentina, Austrija, Alžir, Jordan

K - Portugal, Kolumbija, Uzbekistan, pobednik plej - ofa 1 (DR Kongo - Nova Kalenonija/Jamajka)

L - Engleska, Hrvatska, Panama, Gana

Morala su da se poštuju određena pravila. Nijedna grupa nije mogla da ima dvije selekcije iz iste konfederacije osim UEFA. To znači da je svaka grupa morala da ima jedan ili dva evropska tima, a postoji i ograničenje za one iz FIFA baraža.

Tri zemlje domaćina imale su loptice različitih boja i automatski će biti postavljene na specifične pozicije: Meksiko u A grupu, Kanada u B, a SAD u C grupu. Da bi se obezbijedila ravnoteža na putu do polufinala, četiri najbolje rangirane reprezentacije bile su raspoređene na različite staze. Tako Španija kao prva na svijetu i Argentina kao drugi ne mogu da budu na istoj strani žrijeba, a isti princip slijede Francuska (3) i Engleska (4).

Ovo je urađeno da se najbolje selekcije na svijetu ne bi sastale prije same završnice, naravno ako budu prvoplasirane u svojim grupama.

FIFA je i zvanično predstavila američkog predsjednika Donalda Trampa kao prvog dobitnika novouspostavljene nagrade za mir.