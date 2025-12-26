Pričali da se pomirio s Emom Radujkom, sad uhvaćen na koncertu Milice Pavlović: Poznati fudbaler zbog nje došao u Niš

Srpski fudbaler s prijateljima došao na koncert Milice Pavlović.

Pjevačica Milica Pavlović večeras održava dugo očekivani koncert "Kraljica juga 2" u hali Čair u Nišu.

Koncert je otvorila hit pesmom "ADHD", a MONDO je zabilježio i da je iz prvih redova pomno gledaju tetka i maćeha Persa. Sada je otkriveno da se među velikim brojem fanova atraktivne pjevačice nalazi i jedan poznati fudbaler.

U pitanju je Uroš Račić, koji je bio u vezi sa Emom Radujkom i s kojom je, prema tvrdnjama neimenovanih izvora, navodno obnovio vezu.

Uroš Račić, srpski internacionalac i vezni igrač grčkog kluba Aris, uslikan je u društvu prijatelja prije početka koncerta.

Prije dva mjeseca je objavljeno da su pjevačica Ema Radujko i fudbaler Uroš Račić navodno ponovo zajedno godinu dana nakon raskida.

