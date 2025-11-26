Pogledajte kako izgledaju šeširi za žrijeb za Svjetsko prvenstvo 2026. godine i kakva je procedura. Sve o Mundijalu u SAD, Meksiku i Kanadi.

Izvor: Mauro PIMENTEL / AFP / Profimedia

FIFA je deset dana pred žrijeb za Svjetsko prvenstvo 2026. godine donijela odluku o tome kako će izgledati šeširi, nakon brojnih spekulacija u javnosti koje su zbunjivale navijače.

Objavljen je sada i detaljan protokol i sve je spremno za žrijeb 5. decembra u Vašingtonu kada ćemo saznati sastave grupa za predstojeći Mundijal.

Kako izgledaju šeširi za Svjetsko prvenstvo 2026?

Iako ne znamo još sve učesnike turnira, poznato je 42 od 48 ekipa, šeširi za žrijeb su "zaključani" i napravljeni su na osnovu FIFA renkinga od 19. novembra. Oni koji su prosto u plej-ofu i još čekaju svoje mjesto u SAD, Meksiku i Kanadi smješteni su u posljednji šešir.

Prvi šešir : Kanada, Meksiko, Sjedinjene Američke Države, Španija, Argentina, Francuska, Engleska, Brazil, Portugal, Holandija, Belgija, Nemačka

: Kanada, Meksiko, Sjedinjene Američke Države, Španija, Argentina, Francuska, Engleska, Brazil, Portugal, Holandija, Belgija, Nemačka Drugi šešir : Hrvatska, Maroko, Kolumbija, Urugvaj, Švajcarska, Japan, Senegal, Iran, Južna Koreja, Ekvador, Austrija, Australija

: Hrvatska, Maroko, Kolumbija, Urugvaj, Švajcarska, Japan, Senegal, Iran, Južna Koreja, Ekvador, Austrija, Australija Treći šešir : Norveška, Panama, Egipat, Alžir, Škotska, Paragvaj, Tunis, Obala Slonovače, Uzbekistan, Katar, Saudijska Arabija, Južna Afrika

: Norveška, Panama, Egipat, Alžir, Škotska, Paragvaj, Tunis, Obala Slonovače, Uzbekistan, Katar, Saudijska Arabija, Južna Afrika Četvrti šešir: Jordan, Zelenortska Ostrva, Gana, Kurasao, Haiti, Novi Zeland, Evropski baraž A, B, C i D, Interkontinentalni baraž 1 i 2



Kakva su pravila turnira?

Turnir će se prvi put igrati sa 48 reprezentacija (umjesto 32 kako je od 2002. godine) i reprezentacije će biti podijeljene u 12 grupa od po četiri tima. Svaki tim igra po tri meča u grupnoj fazi, a dalje prolaze po dvije najbolje ekipe iz svake grupe i još osam najboljih trećeplasiranih timova. Preciznije, u tu fazu ulazi 32 tima.

Turnir se inače održava od 11. juna do 19. jula 2026. godine i čekamo ko će na svjetskom tronu zameniti Argentinu.