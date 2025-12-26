Portparolka Bijele kuće Karolin Levit saopštila je da sa suprugom Nikolasom Rićom očekuje drugo dijete, koje bi trebalo da se rodi u maju 2026. godine. Par već ima sina, rođenog u julu 2024. godine.

Izvor: RS/MPI / CAPITAL PICTURES / PROFIMEDIA

Portparolka Bijele kuće Karolin Levit saopštila je da sa suprugom očekuje drugo dijete, koje bi trebalo da se rodi u maju 2026. godine.

Levit (28) je na Instagramu navela da očekuju djevojčicu. Njeno prvo dijete rođeno je u julu 2024. godine.

Nije poznato da li će Levit koristiti porodiljsko odsustvo nakon rođenja ćerke.

Suprug Karolin Levit je Nikolas Rićo, biznismen iz Sjedinjenih Američkih Država. Njih dvoje upoznali su se 2022. godine, a zajedno imaju sina rođenog u julu 2024. godine, prenose američki mediji.