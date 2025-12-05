Donald Tramp stigao na Žrijeb za Svjetsko prvenstvo sa Đanijem Infantinom.

Izvor: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp stigao je na žrijeb za Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine sa predsjednikom FIFA Đanijem Infantinom u dvoranu "Džon F. Kenedi". Ceremoniji žrijeba prisustvuju i lideri Meksika i Kanade s obzirom da će se Svjetsko prvenstvo po prvi put u istoriji održati u tri države - Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

Pored Trampa sjede premijer Kanade Mark Karni i predsjednica Meksika Klaudija Šejnbaum. Trampa i Infantina su dočekali brojni predstavnici medija na crvenom tepihu i američki predsjednik iskoristio je priliku da kratko porazgovara sa novinarima neposredno prije starta svečane ceremonije.

"Načuo sam nešto o tome, ali ništa nisam znao. Bila bi mi velika čast, ja sam kao što već znate, veliki fan Đanija Infantina", započeo je Tramp na pitanje da li je očekivao nagradu od FIFA za mir.

Vidi opis Tramp uživao u glasu Bočelija, pa dobio nagradu za mir od FIFA: Istorijske scene na žrijebu za Svjetsko prvenstvo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: POOL / Getty images / Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: POOL / Getty images / Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Andrew Harnik / Getty Images / Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Andrew Harnik / Getty Images / Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Kevin Dietsch / Getty images / Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Dan Mullan / Getty images / Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

Potom je govorio o samoj organizaciji predstojećeg mundijala. Tramp najavljuje nezapamćeni spektakl.

"Mislim da će biti fantastično. Postavili smo nove rekorde", rekao je Tramp, a prenosi "Skaj Njuz".

Nakon uvodnog dijela koji je otvorio Andrea Bočeli, Tramp je dobio nagradu za mir od strane FIFA. Ovo je prva ovakva nagrada koju je američkom predsjedniku dodelio Đani Infantino, predsjednik FIFA, pošto je Nobelova nagrada za mir "izmakla" Trampu ove godine.