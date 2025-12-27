Najmlađe očekuje druženje s Deda Mrazom, animacije, humanitarna lutrija i puno iznenađenja!
U atrijumu Capital Plaza centra ove godine stiže prava praznična atmosfera!
Novogodišnji bazar je sinoć otvoren u Atrijumu Capital plaze uz koncert Borisa Režaka koji je očekivano napravio sjajnu atmosferu.
U narednim danima svi posjetioci mogu uživati u novogodišnjem bazaru prepunom mirisa i ukusa raznih bozicnih kolaca, kuvanog vina, džina i rakije, kao i raznovrsnih božićnih ukrasa i poklona. Najmlađe očekuje druženje s Deda Mrazom, animacije, humanitarna lutrija i puno iznenađenja.
Atrijum Capital plaze je pravo mjesto za druženje, ukusne praznične specijalitete, tople napitke i savršeno praznično raspoloženje!
