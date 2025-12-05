logo
Bočeli najavio žrijeb za Mundijal 2026: Nakon spektakularnog nastupa ustao je i Tramp

Autor Marina Cvetković
0

Na samom otvaranju zapjevao je veliki Andrea Bočeli, nakon čijeg nastupa je ustao i sam Donald Tramp i uputio mu gromoglasan aplauz, kao i ostatak sale.

Bočeli najavio žrijeb za Mundijal 2026 Izvor: YouTube/FIFA

Danas je žrijeb za Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. Cio svet prati spekatkl u kojem učestvuju brojne poznate ličnosti, a sve oči su uprte u - Hajdi Klum, Rija Ferdinanda, Kevina Harta, Šekila O'Nila i druge.

Svečana ceremonija odžava se u čuvenom "Kenedi centru" uz mnoštvo zvanica iz javnog života, uz prisustvo prije svega američkog predsjednika Donalda Trampa, kao predstavnika jednog od tri domaćina turnira - SAD, Meksika i Kanade.

Hajdi zablistala u zlatnoj haljini

Slavna manekenka Hajdi Klum, jedna od najljepših žena svijeta, je voditeljka žrijeba zajedno sa glumcima Kevinom Hartom i Danijem Ramirezom, dok će nastupati Nikol Šerzinger, Andrea Bočeli i Robi Vilijams.

Pogledajte njeno izdanje:

2.000 osoba je prisutno na svečanoj manifestaciji, a kako su naveli više od milion ljudi prati događaj putem lajv prenosa.

mundijal 2026 Andrea Bočeli Donald Tramp Žrijeb Svjetskog prvenstva Hajdi Klum Kevin Hart Dani Ramirez

