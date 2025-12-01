Šefild Venzdej je u najtežoj situaciji u svojoj istoriji dugoj vijek i po.

Nastavlja se agonija jednog od najstarijih fudbalskih klubova na svijetu Šefild Vendzdeja. Engleska asocijacija fudbalskih klubova zaprijetila je da će klubu oduzeti još šest bodova zbog kršenja finansijskih propisa, a ekipa je već u minusu. Ranije tokom sezone im je oduzeto 12 bodova i od tada se nisu oporavili.

Na tabeli Čempionšipa su poslednji i to sa -10 bodova na svom kontu, a sve to zbog dugovanja plata igračima, kao i dugovanja prema osoblju, poreskoj upravi. Bivšem vlasniku Dejfonu Čansiriju koji je klub dotjerao do stečaja zabranjeno je da se bavi fudbalom tri godine, ali to navijačima ne znači ništa.

"Šefild Vendzdiju će biti oduzeto šest bodova s trenutnim učinkom zbog višestrukih kršenja propisa EFL-a koji se odnose na obaveze plaćanja, pri čemu je bivšem vlasniku kluba, gospodinu Dejfonu Čansiriju, zabranjeno da bude vlasnik ili direktor bilo kojeg EFL kluba na razdoblje od tri godine​ Sankcije klubu i gospodinu Čansiriju mogu se potvrditi nakon što su se strane dogovorile o odgovarajućoj sankciji koju je naknadno ratifikovao predsjednik imenovanog nezavisnog stečajnog povjerenstva", navodi se u saopštenju EFL.

Šefild Vendzdi je jedan od najstarijih klubova na svijetu, a ima i tradiciju igranja srpskih igrača. Za ovu ekipu igrali su Darko Kovačević, Dejan Stefanović i Bojan Đorđić.

Klub je nastao 1867. godine kao sekcija kriket kluba koji je u to doba postojao skoro 50 godina. Jedan su od osnivača kako fudbalskih takmičenaj u Engleskoj uopšte tako i Premijer lige 1992. godine. Većinu istorije su bili u najvišem rangu, ali su od ispadanja 2000. godine van Premijer lige.U istoriji imaju četiri titule, tri FA kupa, jedan Liga kup i jedan Komjuniti šild.

