Vesli Snajder izgubio je živce kada je vidio šta je uradio Edvardsen i traži da ga natjeraju da se izvini Stileru. Bio je baš oštar.

Izvor: Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia

Štutgart je na gostovanju pobjedio holandski Go Ahed Igls sa ubjedljivih 4:0 u Ligi Evrope. Rutinska pobjeda njemačkog tima i jedan nesportski potez koji je obilježio meč. Došlo je to i do čuvenog Veslija Snajdera koji je poludio zbog toga i traži da se Viktor Edvardsen što prije javno izvini zbog toga.

Šta se dogodilo? Švedski napadač je u završnici meča ismijavao protivničkog igrača Anđela Stilera i to tako što ga je prozivao zbog nosa. Kada je to vidio čuveni holandski fudbaler, izgubio je živce i pred kamerama ga isprozivao.

Yesterday we witnessed a shameful attitude from Edvardsen who was consistently mocking the nose deformity and cleft lip of Angelo Stiller.



It's probably jealousy, since Stiller is already 3x the player Victor will ever be.



We are with you Angelo ❤️



pic.twitter.com/00mt97GDvX — Rising Stars XI (@RisingStarXI)November 28, 2025

"Mora da ode u svlačionicu istog momenta i da se izvini. Ovo je nasilje. Znamo svi šta takvi potezi i do čega ismijavanje može da dovede. Vidjeli smo primjere toga u životu, ovo je veoma ozbiljno. Iglsi treba da ga uhvate za uši i da ga odvuku do svlačionice. Djeca će da gledaju njegovo ponašanje. Ovaj čovjek nije normalan. Ne mogu da pričam o ovome, jer sam sve više i više bijesan", poručio je Snajder.