Vesli Snajder izgubio je živce kada je vidio šta je uradio Edvardsen i traži da ga natjeraju da se izvini Stileru. Bio je baš oštar.
Štutgart je na gostovanju pobjedio holandski Go Ahed Igls sa ubjedljivih 4:0 u Ligi Evrope. Rutinska pobjeda njemačkog tima i jedan nesportski potez koji je obilježio meč. Došlo je to i do čuvenog Veslija Snajdera koji je poludio zbog toga i traži da se Viktor Edvardsen što prije javno izvini zbog toga.
Šta se dogodilo? Švedski napadač je u završnici meča ismijavao protivničkog igrača Anđela Stilera i to tako što ga je prozivao zbog nosa. Kada je to vidio čuveni holandski fudbaler, izgubio je živce i pred kamerama ga isprozivao.
Yesterday we witnessed a shameful attitude from Edvardsen who was consistently mocking the nose deformity and cleft lip of Angelo Stiller.— Rising Stars XI (@RisingStarXI)November 28, 2025
"Mora da ode u svlačionicu istog momenta i da se izvini. Ovo je nasilje. Znamo svi šta takvi potezi i do čega ismijavanje može da dovede. Vidjeli smo primjere toga u životu, ovo je veoma ozbiljno. Iglsi treba da ga uhvate za uši i da ga odvuku do svlačionice. Djeca će da gledaju njegovo ponašanje. Ovaj čovjek nije normalan. Ne mogu da pričam o ovome, jer sam sve više i više bijesan", poručio je Snajder.