Fudbaleri Crvene zvezde ostvarili su prvu pobjedu u Ligi Evrope.

Izvor: MN Press

Crveno-beli su u utakmici 4. kola na stadionu "Rajko Mitić" savladali francuski Lil 1:0 (0:0) golom Marka Arnautovića iz penala u 85. minutu.

Tim Vladana Milojevića posle ove pobjede ima četiri boda, dok je Lil ostao na šest bodova.

Narednu utakmicu Crvena zvezda igra takođe na svom terenu protiv Steaue iz Rumunije.

Jedini gol na meču pao je u finišu meča. Mirko Ivanić je oboren od strane golmana Lila Berkea Ozera. Egzekutor sa bijele tačke bio je Marko Arnautović u 85. minutu.