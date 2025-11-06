Trener Zvezde sa pomiješanim emocijama govorio posle pobjede protiv Lila u Ligi Evrope

Izvor: Tv Arena Sport/Screenshot

Trener Vladan Milojević ponovio je posle trijumfa protiv Lila u Ligi Evrope da mu je svaka pobjeda sa Zvezdom nešto najljepše u životu. I istovremeno, ostavio je utisak da bi zaista mogla da bude njegova poslednja na klupi crveno-bijelih.

"Svaka pobjeda je lijepa, ali rekao sam i na konferenciji i ponoviću, počinjem i sam sebi da budem dosadan. Više je posvećena klubu od nas, stručnog štaba, ekipe i drago mi je zbog igrača. Rekao sam da mi je svaka pobjeda sa Zvezdom nešto najljepše u životu. Mogu da kažem da smo odigrali dobru utakmicu, taktički zrelu", rekao je posle meča za TV Arena sport.

Zvezda je dočekala meč u dubokoj krizi, posle evropskih poraza i superligaških kikseva i usred nagađanja da će Albert Rijera naslijediti Milojevića, o čemu je čak i on sam govorio.

Da li će sada biti lakše?

"Neće biti, isto će da bude, znaju se neke stvari ovdje. Doći će i taj decembar, ako ne dođe nešto ranije, da klub ide u neke mirnije vode".

Evo šta je rekao ekipi u svlačionici

Otkrio je šta je rekao ekipi na poluvremenu, pri rezultatu 0:0.

"Rekao sam im da preuzimam svu odgovornost, nemam problem, ako je potrebno sjutra ću otići, ali da oni moraju da odu da igraju, da nisu zaboravili da fudbal igraju. Drugo poluvrijeme bilo je mnogo bolje nego prvo".

Kratko je analizirao utakmicu.

"Znao sam da ćemo da imamo problema u prvom poluvremenu i jednostavno, psihologija je imala veliku ulogu. Znali smo da će da izađu u visokom presingu, da igraju agresivno, 'one to one' po cijelom terenu i znao sam da ćemo gubiti loptu"

"Radonjić je prvi put odigrao preko 80 minuta. Takođe je odigrao dobru utakmicu, mada očekujem mnogo više od njega. Bruno je ušao bez treninga, Saleta da ne pominjem. Rade se i polako vraća u svoju formu. Jednostavno, potrebna nam je ta energija, kao što je juče bila energija na utakmici Zvezda - PAO. Vidjeli ste kako su se borili košarkaši, rekao sam ekipi da je to vodilja, da ako nema energiju da je potražimo. Našli smo je u našim navijačima, po hladnom vremenu su došli i bodrili su nas, od srca im zahvaljujem".