Izvor: Profimedia

Roma je na dva poraza kod kuće u Ligi Evrope odgovorila pobjedom na Ostrvu.

Drugi trijumf u sezoni tim Đanpjera Gasperinija je ostvario u Glazgovu - savladao je Rendžers 2:0.

Kako igraju "policajci" teško da ovaj rezultat može da se računa kao podvig, ali nikada nije lako na "Ajbroks parku", iako je Roma sve vrijeme imala kontrolu.

Matijas Soule je u 13. minutu poslije kornera i asistencije Brajana Kristantea načeo domaćina, a da bodovi idu u Vječni grad bilo je jasno kada je u 36. siguran realizator bio Lorenco Pelegrini.

Bosanskohercegovački predstavnik u Ligi konferencija, ekipa Zrinjskog, doživjela je debakl u duelu sa Dinamom iz Kijeva

Ukrajinci, koji svoje mečeve igraju u poljskom Lublinu, slavili su sa ubjedljivih 6:0 i tako stigli do prve pobjede u u ovoj ligaškoj fazi. Najveće iznenađenje ovog kola priredio je Linkoln, koji je na Gibraltaru odigrao 1:1 sa Rijekom. Šampion Hrvatske je poveo u 41. minutu golom Fruka, izjednačio je Gomez šest minuta prije kraja susreta.

Makedonska Škendija je u desetom minutu nadoknade vremena ispustila pobjedu protiv Jagielon,ije – 1:1. Latifi je početkom drugog poluvremena doveo Škendiju u vođstvo, a bod Poljacima donio je Lozano u 90+10 minutu.